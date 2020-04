An diesem Sonnabend werden zwei erkrankte Männer in Bremen erwartet. (Christina Kuhaupt)

Zwei an Covid-19 erkrankte Patienten aus Frankreich erreichen im Laufe dieses Sonnabends Bremen, um auf der Intensivstation des Klinikums Bremen-Mitte weiter behandelt zu werden. Die beiden Männer im Alter von 66 und 43 Jahren liegen im künstlichen Koma, sind intubiert und werden beatmet. Ihr Zustand wird als kritisch, aber stabil beschrieben.

Der Transport erfolgt getrennt mit zwei Flügen aus Straßburg. Am Bremer Flughafen übernehmen Intensivtransportfahrzeug der Bremer Feuerwehr direkt auf dem Rollfeld die Patienten, um sie in die Klinik zu fahren.

Die Anfrage nach dieser Hilfe sei am Freitag über den französischen Botschafter an die Bundesländer ergangen. In Bremen hat der französische Honorarkonsul Christoph Meier den Kontakt zur Senatskanzlei hergestellt, die laut Meier nahezu umgehend eine Zusage über die Aufnahme der zwei Patienten gemacht hat. „Ich bin tief beeindruckt und dankbar, wie schnell und unbürokratisch mit diesem Hilfegesuch verfahren wurde“, sagt Meier.