Ein Streik bei der Bremer Müllabfuhr ist noch nicht vom Tisch. (Frank Thomas Koch)

Die Streikgefahr bei der Bremer Müllabfuhr hält an. In der vierten Verhandlungsrunde konnten sich die Abfallwirtschaft Bremen GmbH und die Gewerkschaft Verdi am Donnerstag noch nicht auf einen Haustarifvertrag verständigen. Die Arbeitgeberseite legte ein verbessertes Angebot vor, das vor allem weitere Lohnsteigerungen und eine erhöhte Jahressonderzahlung für die Müllwerker vorsieht. Eine Entscheidung fällt voraussichtlich auf einer Mitgliederversammlung der bei Verdi organisierten ALB-Beschäftigten, die für Freitagnachmittag angesetzt ist.

„In einigen Punkten gab es bei den Verhandlungen mit der ALB-Geschäftsleitung eine Annäherung“, sagte Dirk Reimers, Fachgruppenleiter Abfallwirtschaft bei Verdi, im Gespräch mit dem WESER-KURIER. Ob sich die noch bestehenden Differenzen überbrücken lassen, werde sich zeigen. Die Arbeitgeberseite fasste sich in einem schriftlichen Statement kurz. „Wir würden es sehr bedauern, wenn auch dieses letzte großzügige Angebot abgelehnt wird“, so die beiden Geschäftsführer Daniela Enslein und Volker Ernst. Für den Fall eines Scheiterns der Tarifgespräche hatte Verdi mit einem „Müllchaos“ in der Vorweihnachtszeit gedroht.