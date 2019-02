Laut einer Umfrage ist Bremens Innenstadt nur durchschnittlich attraktiv. (Detmar Schmoll)

Geht es um die Attraktivität der Innenstadt, so landet Bremen im Vergleich mit 116 deutschen Städten nur im Mittelfeld. Wo genau es hakt, zeigen die Ergebnisse einer Studie des Instituts für Handelsforschung (IFH) in Köln, das von der Bremer City-Initiative am Dienstag vorgestellt wurde. „Die Studie gibt uns konkrete Anhaltspunkte für Verbesserungen“, sagte Martin Günthner, Senator für Wirtschaft, Arbeit und Häfen. Günthner sieht insbesondere im Bereich der Freizeit- und Dienstleistungsangebote sowie der Digitalisierung noch Potenzial. Gleichzeitig seien aber bereits viele Bauprojekte in der Umsetzung. „Wir befinden uns in einer der größten Umbruchphasen seit 30 Jahren“, sagte der Senator.

Im Rahmen der Studie „Vitale Innenstädte“ wurden in 116 Städten fast 60.000 Passanten zu ihren Einkaufsgewohnheiten und der Attraktivität der jeweiligen Innenstadt befragt. In Bremen haben mehr als 600 Menschen an der Umfrage teilgenommen. Bei der Attraktivität liegt Bremen mit der Schulnote 2,6 genau im Durchschnitt aller untersuchten Städte. Im Vergleich mit ähnlich großen Städten liegt die Hansestadt allerdings unter dem Durchschnitt von 2,3.

Mehr zum Thema Kommentar über Bremens Innenstadt Viel gelingt schon, das Wichtigste noch nicht Es geht voran in der Bremer Innenstadt. Doch bei der Erneuerung der City müssen vor allem ... mehr »

Besonderen Nachholbedarf sehen die Befragten bei der Erreichbarkeit mit dem Auto, Parkmöglichkeiten, der Sauberkeit oder dem Freizeit- und Einzelhandelsangebot. Das gastronomische Angebot wird zwar allgemein als gut bewertet, doch nur wenige Besucher kommen deswegen extra in die Innenstadt. Die meisten Befragten gaben an, zum Einkaufen (54 Prozent), Sightseeing (17 Prozent) oder schlicht wegen eines Behörden- oder Arztbesuchs (15 Prozent) in der Stadt zu sein.

Mehr zum Thema Umbau der Bremer Innenstadt City-Händler spornen Zech an Die Einzelhändler in der Bremer City begegnen den Verzögerungen bei den Innenstadt-Plänen von Kurt ... mehr »

+++Weitere Informationen in Kürze+++