Archivbild der Straßenbahnhaltestelle Schweizer Eck. Hier ereignete sich der Vorfall. (Petra Stubbe)

Im Bremer Stadtteil Osterholz ist am Dienstagabend ein 19-Jähriger von mehreren Männern angegriffen und dabei schwer verletzt worden. Der Vorfall ereignete sich gegen 21.30 Uhr. Nach Polizeiangaben hielt sich der Mann an der Haltestelle Schweizer Eck in der Walliser Straße auf, als er von einer größeren Gruppe junger Männer überfallen wurde. Sie schlugen auf den 19-Jährigen ein und flüchteten anschließend.

Zeugen gesucht

Im Zuge einer Fahndung konnten die Einsatzkräfte bereits einen Verdächtigen vorläufig festnehmen. Nun suchen die Beamten dringend nach Zeugen. Wer die Auseinandersetzung beobachtet hat und Angaben zu Angreifern machen kann, erreicht den Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0421/362 38 88. (haf)