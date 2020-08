Maskenpflicht gilt in Bremens Bussen und Bahnen schon länger, in Kürze werden Verstöße auch teuer. (Ole Spata / DPA)

Auch in Bremen werden Verstöße gegen die Maskenpflicht voraussichtlich schon in Kürze mit einem Bußgeld geahndet. Das Thema steht auf der Tagesordnung des Senats am kommenden Dienstag, und neben der zuständigen Innenbehörde ist auch Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) für einen Kurswechsel in dieser Frage. Bisher gehört Bremen zu der Minderheit der Bundesländer, die Maskenmuffel nicht zur Kasse bitten. Angesichts wieder steigender Corona-Infektionszahlen und sinkender Akzeptanz der Maskenpflicht in Teilen der Bevölkerung befürworten Bovenschulte und Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) nun jedoch finanzielle Sanktionen bei Verstößen.

Geplant ist, die Missachtung der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder Geschäften künftig als Ordnungswidrigkeit einzustufen. Ein „vorsätzlich begangener Erstverstoß“ soll mit einem Bußgeld zwischen 50 und 150 Euro geahndet werden. So steht es in einer Beschlussvorlage der Innenbehörde für den Senat, die dem WESER-KURIER vorliegt. Die Abstimmung mit dem Gesundheits- und Justizressort steht dem Vernehmen nach noch aus. Senatssprecher Christian Dohle bestätigte am Donnerstag auf Anfrage, dass der Bürgermeister den Vorstoß der Innenbehörde ausdrücklich begrüßt.

Länder setzen Arbeitsgruppe für einheitliche Bußgelder ein

Generell wollen die Länder einheitliche Bußgelder für Maskenverweigerer in Bussen und Bahnen prüfen. Dazu wurde eine Arbeitsgruppe eingesetzt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Donnerstag nach einer Schaltkonferenz der Staatssekretäre von Bund und Ländern aus den Verkehrs- und Innenressorts. Bisher gelten in den Ländern unterschiedliche Regelungen.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte die Bundesländer am Mittwoch aufgefordert, einheitliche Bußgelder bei Verstößen gegen die Maskenpflicht einzuführen. (mit dpa)