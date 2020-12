Für rund 74000 Schülerinnen und Schüler und mehr als 5300 Lehrkräfte der Stadt Bremen sollen Tests angeboten werden. (Jörg Carstensen / dpa)

Alle Schüler und Lehrer in der Stadt Bremen sollen sich nach den Weihnachtsferien auf Corona testen lassen können. Das plant Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD). „Wir haben organisatorisch alles vorbereitet“, sagte Bogedan dem WESER-KURIER.

Die Senatorin will damit dem Problem begegnen, dass Infektionen nach dem Lockdown neu in die Schulen eingeschleppt werden und sich dort verbreiten könnten. „Wenn nach drei Wochen alle, die in die Schulen zurückkehren, getestet werden, wären wir quasi bei einem Null-Punkt, mit null Infektionen. Das wäre auch gut für das Sicherheitsgefühl“, so Bogedan.

Der Senat hat dem Plan an diesem Dienstag zugestimmt. Bogedan zufolge würden die Massentests für die Schulen die Stadt 2,5 Millionen Euro kosten. In der Stadt Bremen gab es zu Beginn des Schuljahres rund 74.000 Schülerinnen und Schüler und mehr als 5300 Lehrkräfte.