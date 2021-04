Eltern von Kita-Kindern sollen künftig in Bremen zwei kostenlose Schnelltests pro Woche erhalten. (Monika Skolimowska, DPA)

Alle Eltern von Kita-Kindern in Bremen sollen nach Angaben des Bildungsressorts die Möglichkeit bekommen, ihr Kind zweimal pro Woche auf das Coronavirus zu testen. „Wir bitten alle Eltern, dieses Angebot wahrzunehmen“, sagt Stephanie Dehne, Sprecherin der Bildungsbehörde. Eine Testpflicht sei in Bremen für Kinder in Krippen und Kindergärten bislang nicht geplant. Die Tests seien freiwillig, man appelliere aber dringend an Eltern, sie zu nutzen. Ein Schreiben der Behörde an die Familien sei in Arbeit.

250.000 Schnelltests hat der Senat vor Ostern bestellt für die knapp 28.000 Kita-Kinder im Land Bremen. „Wir erwarten die Ankunft der Tests für Ende dieser Woche. Sobald sie da sind, wollen wir mit der Verteilung starten“, so Dehne. Möglich seien aber Verzögerungen, weil die georderten Tests beispielsweise noch durch den Zoll müssten. Sobald die Lieferung da ist, sollen zwei Tests pro Woche und Kind kostenlos von den Kitas an die Eltern verteilt werden.

Für die Tests bei Kita-Kindern kooperiert die Bildungssenatorin mit Forschern vom Leibniz-Institut BIPS, konkret mit dem Epidemiologen Hajo Zeeb. Zeeb geht davon aus, dass die ersten Tests an einem Teil der Kitas ab Anfang kommender Woche an die Familien verteilt werden könnten. Das Forscher-Team um Zeeb will die Schnelltests für Kitas wissenschaftlich begleiten und die Testergebnisse auswerten. „Wir hoffen auf eine gute Mitwirkung der Eltern, schließlich soll die Testung dem Wohl der Kinder dienen“, so Zeeb.