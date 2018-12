Bei der großangelegten Razzia in Bremen geht es um Autoteile, die am Güterbahnhof gestohlen worden sein sollen. (Christian Butt)

Mit einem großen Personalaufgebot hat die Bundespolizei seit dem frühen Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen und Gebäude auf dem Gebiet der Bahnanlagen in Bremen durchsucht und dabei drei Männer festgenommen. Rund 400 Beamte der Bundespolizei sowie Mitarbeiter von Spezialeinheiten waren an der Razzia beteiligt. Das bestätigte Einsatzleiter Helgo Martens gegenüber dem WESER-KURIER.

Die Razzia hat im Bremer Stadtteil Sebaldsbrück stattgefunden. Mehrere Beamte der Bundespolizei stürmten am frühen Morgen zwei Reihenhäuser an der Merziger Straße. „Wir wussten aufgrund unserer Observationen, wo die Verdächtigen sind und dass sie bewaffnet sind“, sagte Martens. Die Verdächtigen sind laut dem Einsatzleiter ohne Probleme festgenommen worden. Der 31-jährige Hauptverdächtige, der nur mit einer Duldung in Deutschland lebt, soll bereits zuvor in einem Schnellrestaurant in Habenhausen verhaftet worden sein.

Staatsanwaltschaft Bremen initiierte Razzia

Bei der von der Staatsanwaltschaft Bremen initiierten Razzia ging es um den Verdacht des organisierten Transportdiebstahls. Die Kriminellen sollen von Oktober 2017 bis September 2018 unter anderem auf Transportzügen am Güterbahnhof gezielt teure Autos aufgebrochen und vor allem Multifunktionslenkräder und Bord-Computer entwendet haben. Über den Wert der Beute und den angerichteten Schaden durch den Aufbruch der Autos und die Beschädigung an den Transportzügen gibt es nur Schätzungen. Der Wert der erbeuteten Teile wird auf rund 600.000 Euro beziffert. Deutlich höher dürfte laut Staatsanwaltschaft der Begleitschaden sein, der auf etwa zwei Millionen Euro taxiert wird. Die Beamten stellten neben Autos und Lenkrädern auch Waffen sicher.

Über den Bahnhof Bremen rollen viele Autotransportzüge, die dann weiter nach Bremerhaven fahren, wo die Neuwagen verschifft werden. Der Razzia ging ein längeres Ermittlungsverfahren voraus. Weitere Ergebnisse der lang geplanten Aktion sollen am Nachmittag präsentiert werden.

++ Aktualisiert um 13.21 Uhr. ++