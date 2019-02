Kein Vollstudium der Medizin sondern nur die dreijährige klinische Ausbildung soll für Bremen geprüft werden. (Symbolbild) (Julian Stratenschulte / dpa)

Es bleibt dabei: Bremen lässt lediglich den Aufbau des klinischen Teils einer Medizinerausbildung prüfen. Das hat die Bürgerschaft am Donnerstag mit den Stimmen von Rot-Grün gegen die Stimmen der Opposition beschlossen, die Linken enthielten sich. Damit bestätigte die Bürgerschaft den Beschluss einer gemeinsamen Sitzung des Wissenschaftsausschusses und der Gesundheitsdeputation von Mitte Januar.

Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) hatte stets betont, dass sie aufgrund von Kosten und Dauer statt eines Vollstudiums lediglich die dreijährige klinische Ausbildung ab dem fünften Semester klar favorisiere. Die Studierenden würden dabei den theoretischen Vorlauf an einer anderen Uni absolvieren, eventuell auch im Ausland. Nach Angaben der Senatorin gibt es bereits Gespräche mit einer Universität im schwedischen Lund. Start in Bremen könnte das Wintersemester 2022/23 sein. Den Fahrplan für den Aufbau einer klinischen Ärzteausbildung im kleinsten Bundesland hatte Quante-Brandt in einer „Meilensteinplanung“ skizziert.

CDU, FDP und Linke übten massive Kritik an dem „halben Prüfauftrag“. Ursprünglich sah eine Senatsvorlage vor, dass ergebnisoffen beide Varianten – Vollstudium und klinische Ausbildung – geprüft werden sollen. In der Sitzung Mitte Januar war dieser Prüfauftrag schließlich auf Antrag der Grünen und mit den Stimmen der SPD in der gemeinsamen Sitzung auf die klinische Ausbildung eingeschränkt worden. Die CDU hatte die Debatte um eine Medizinfakultät im vergangenen Jahr ins Rollen gebracht und in einem Antrag eine Machbarkeitsstudie für ein Medizinvollstudium gefordert.