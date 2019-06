In Bremen-Huchting ist ein 79 Jahre alter Radfahrer von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Er starb noch an der Unfallstelle, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Unfallursache sei noch unklar und müsse nun ermittelt werden. Klar sei nur, dass der Radfahrer am Sonntagabend auf der Straße frontal mit dem Auto zusammengestoßen sei. (dpa)