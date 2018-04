Schüler der Grundschule Wigmodistraße räumen auf der Bahrsplate auf. (Christian Kosak)

In Bremen ist am Freitag der erste der beiden Aktionstage von „Bremen räumt auf“ gestartet. Die stadtweite Müllsammelaktion findet in diesem Jahr bereits zum 16. Mal statt. Unter dem Motto „Uns ist es nicht egal!“ befreien an diesem Freitag vor allem Schulen, Kitas und Firmen die Stadt von überflüssigem Müll - am Sonnabend haben dann alle anderen die Gelegenheit zum Sammeln. Den Auftakt machte am Freitag die Oberschule an der Julius-Brecht-Allee. Dort griffen neben den Initiatoren und Schülern auch einige Senatsmitglieder zur Sammelzange.

Ob allein, mit Freunden oder dem Verein, alle Bremerinnen und Bremer können sich am Sonnabend von 9 bis 13 Uhr an der Stadtputzaktion beteiligen. Auch kurzfristige Anmeldungen sind über die Telefonnummer 0421/491554016 und die Internetseite www.bremen-raeumt-auf.de noch möglich. Das Sammelmaterial, bestehend aus Müllsäcken, Handschuhen und Sammelregeln, können Interessierte an insgesamt 16 Recycling-Stationen abholen. An den Ausgabestellen ist eine Anmeldung direkt vor Ort möglich.