Mit einem großen Personalaufgebot durchsucht die Bundespolizei seit dem frühen Donnerstagmorgen mehrere Wohnungen in Bremen und Gebäude auf dem Gebiet der Bahnanlagen in Bremen. In einer Mitteilung heißt, es dass 400 Beamte der Bundespolizei sowie weitere Spezialkräfte daran beteiligt seien. Bei der von der Staatsanwaltschaft Bremen initiierten Razzia geht es um den Verdacht des organisierten Transportdiebstahls. Drei Personen wurden bereits festgenommen. Sie stehen im Verdacht, mehrere hochwertige Autoteile am Güterbahnhof gestohlen zu haben. (haf/dpa)

