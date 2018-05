850 Beamte waren bei den Durchsuchungen im Einsatz. (dpa)

Nach der groß angelegten Razzia gegen ein Schleusernetzwerk, das in Bremen, Hamburg und Sachsen-Anhalt tätig war, hat das Migrationsamt Bremen zwölf Männer in die Ukraine sowie nach Moldawien abgeschoben. Die Ermittlungsbehörden warfen ihnen unerlaubte Einreise, Urkundenfälschung sowie illegale Beschäftigung vor.

Der Schleuserring soll die Bauarbeiter mit gefälschten EU-Pässen ausgestattet haben und sie dann an Baustellen vermittelt haben. Durch die EU-Pässe sollte bei Kontrollen ein ordnungsgemäßer Eindruck erweckt werden.

Bei der Razzia Anfang Mai waren 800 Beamte im Einsatz. Dabei trafen sie 49 Arbeiter an, von denen mindestens 35 illegal in Deutschland lebten. In Bremen wurde in Gröpelingen ein Wohnhaus durchsucht. Dabei fanden die Bundespolizisten 16 Männer, die ohne Arbeitsvisum einer Beschäftigung nachgingen. Gegen die Drahtzieher wird wegen banden- und gewerbsmäßigem Einschleusen von Ausländern ermittelt. (sei)