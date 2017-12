Das Übergangswohnheim am Schiffbauerweg. (Roland Scheitz)

Bremen will bis Ende März 2018 sechs Übergangswohnheime für Geflüchtete schließen. Damit konkretisiert die Sozialbehörde die angedeuteten Pläne der vergangenen Wochen und zieht erste Konsequenzen aus den sinkenden Zuwanderungszahlen. Welche Einrichtungen diese Pläne genau betreffen wird am Donnerstag die Sozialdeputation beschäftigen. Das geht aus der entsprechenden Vorlage für die Deputation hervor, die dem WESER-KURIER vorliegt.

Demnach sollen bis März noch fünf weitere von derzeit 37 Standorten schließen, das Übergangswohnheim in der Johann-Lange Straße in Vegesack hat bereits vor Kurzem seinen Betrieb eingestellt. Darunter sind unter anderem das Übergangswohnheim in der einstigen Schule an der Bardowickstraße und die Einrichtung am Schiffbauerweg in Gröpelingen. Auch das relativ neue Wohnheim an der Marie-Mindermann-Straße in Obervieland wird geschlossen und für eine alternative Nutzung geprüft. Die Containeranlage war erst im Sommer dieses Jahres gegen viel Anwohnerprotest eröffnet worden.

Plätze in den Wohnheimen werden auf 3600 reduziert

Die Plätze für Geflüchtete werden damit von 4400 auf knapp 3600 abgesenkt. Darüber hinaus stehe schon jetzt fest, dass drei weitere Einrichtungen mit rund 500 Plätzen bis 2020 aufgelöst werden müssen. Das betrifft vor allem Modulbauten an der Arberger Heerstraße und am Überseetor mit derzeit zusammen 420 Plätzen.

Der bereits fertiggestellte Neubau an der Anne-Conway-Straße in Horn soll indes nicht wie ursprünglich vorgesehen im Januar 2018 als Übergangswohnheim eröffnet, sondern dem Studentenwerk als Wohnheim angeboten werden. Die Gespräche mit den entsprechenden Vertretern laufen derzeit.

Das Land Bremen hat seit 2014 etwa 17.000 Flüchtlinge und Asylsuchende aufgenommen, 13.600 davon in der Stadt Bremen, knapp 3400 in der Stadt Bremerhaven. Dies entspricht knapp drei Prozent der Bevölkerung.