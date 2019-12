In den dünner besiedelten Außenbereichen des Bremer Stadtgebiets existieren noch kleinere Bereiche ohne schnellen Internetzugang. (Uli Deck /dpa)

Das kleinste Bundesland will die letzten weißen Flecken bei der Versorgung mit Breitbandanschlüssen vom kommenden Jahr an beseitigen. Der Begriff bezeichnet Internet-Zugänge mit hoher Datenübertragungsrate. In einer Antwort auf eine SPD-Anfrage zum Ausbauniveau im Land Bremen stellt der Senat fest, das Land Bremen sei „im Bereich der leitungs- und funkgebundenen digitalen Infrastrukturen“ im Vergleich der Bundesländer bereits jetzt „gut aufgestellt“.

In ihrer Anfrage hatte die SPD-Bürgerschaftsfraktion auf noch bestehende Ausbaulücken aufmerksam gemacht und sich danach erkundigt, wann diese voraussichtlich geschlossen sein werden. Tatsächlich existieren vor allem in den dünner besiedelten Außenbereichen des Bremer Stadtgebiets noch kleinere Bereiche ohne schnellen Internetzugang.

Mehr zum Thema Netz in Niedersachsen laut Vergleich zu langsam Bremen hat bundesweit die schnellste Downloadgeschwindigkeit In Niedersachsen ist laut Breitbandreport von Speedcheck.org die Geschwindigkeit beim Internet am ... mehr »

Auf der Grundlage einer Untersuchung aus dem Jahr 2017 hatte die Wirtschaftsbehörde diese weißen Flecken identifiziert und in einem Ausbauprogramm zusammengefasst, für das zwischenzeitlich Gelder aus dem Breitband-Förderprogramm der Bundesregierung eingeworben wurden. Laut Senatsantwort sind die notwendigen Ausbauverträge mit privaten Telekommunikationsunternehmen inzwischen unterschrieben, sodass Tiefbaufirmen 2020 mit der Verlegung der Leitungen beginnen können.