Freitags und sonnabends wird es in Bremen in drei Bereichen – beispielsweise hier an der Sielwallkreuzung – ein Außer-Haus-Verkauf von Alkohol ab 22 Uhr geben. (Pascal Faltermann)

Nach den ausufernden Straßenpartys und zahlreichen Verstößen gegen die Corona-Regeln hat der Bremer Senat reagiert. In der Stadt wird in drei Gebieten der Außer-Haus-Verkauf von Alkohol eingeschränkt. Wie Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) mitteilte, soll das Verbot ab dem kommenden Wochenende jeweils am Freitag und am Sonnabend sowie an Vorabenden von Feiertagen ab 22 Uhr an gelten. Das betrifft drei Brennpunkte beziehungsweise Hotspots, an denen viel gefeiert wird: Die Schlachte mit dem Weserufer, das Viertel (Steintor und Ostertor) und die Discomeile in der Bahnhofsvorstadt. In Kneipen, Bars und Restaurants darf im Innen- wie auch Außenbereich laut Mäurer weiter Alkohol ausgeschenkt werden.

„Wir haben gesehen, dass ein steigender Alkoholpegel dazu führt, dass unsere ganzen Corona-Regeln völlig vergessen werden“, kritisierte Mäurer mit Blick auf Situationen. Am Wochenende hatten teilweise Hunderte im Bereich der Sielwallkreuzung auf der Straße dicht gedrängt gefeiert. Die mit zahlreichen Gastwirten abgestimmte Regelung gelte vor allem für Supermärkte, Kioske und Imbisse. Die diskutierte Sperrstunden-Regelung oder ein komplettes Verbot von Alkoholausschank wurde nicht beschlossen.

Die Innenbehörde hatte bereits vergangenen Freitag im Zusammenhang mit steigendem Alkoholkonsum eine immer größere Sorglosigkeit in Teilen der Bevölkerung moniert. Trauben von Menschen stünden vor Gaststätten, Bekannte und Freunde würden umarmt und mit Küsschen begrüßt, Hände geschüttelt. „Ich finde es erstaunlich, dass wir angesichts Hunderttausender Toter weltweit sagen, Party ist Standard und je mehr umso besser“, sagte Mäurer. „Das kann es nicht sein.“