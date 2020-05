Solche Partien auf dem Kuhgraben sind in diesem Jahr verboten. (Frank Thomas Koch)

Der Bollerwagen voll mit Bier und Schnaps, die Stimmung in der Gruppe ausgelassen, die Vorfreude auf die Party danach groß. All das fällt dieses Jahr an Christi Himmelfahrt flach. Das Bremer Innenressort teilte am Montag mit, dass die Vatertagsausflüge nur mit Einschränkungen stattfinden werden. Das Ordnungsamt werde am Donnerstag eine entsprechende Allgemeinverfügung erlassen.

Demnach dürfen Gaststätten zwar öffnen und auch ihre Außenbereiche – gemäß den Schutzmaßnahmen vor dem Coronavirus – für Gäste zugänglich machen. Ein Außer-Haus-Verkauf von alkoholischen Getränken ist allerdings untersagt. Auch der Transport von Alkohol in einem Boller- oder Karrenwagen ist nicht erlaubt, heißt es von Innensenator Ulrich Mäurer (SPD). Die Verfügung gelte von 8 bis 22 Uhr am Himmelfahrtstag.

„Jeder weiß, dass mit steigendem Alkoholkonsum gute Vorsätze schnell in Vergessenheit geraten, zumal sich viele Menschen in ihre alte Normalität zurücksehnen“, begründet der Innensenator die Einschränkungen. Menschenansammlungen gelte es, wo immer möglich, zu vermeiden. Zudem seien sie auch grundsätzlich verboten, wenn Angehörige von mehr als zwei Haushalten dabei sind. Größere Freundesgruppen, die am Himmelfahrtstag traditionell gemeinsam zu einem Ausflugsziel liefen, seien daher in diesem Jahr nicht gestattet.

„Die Verfügung ist ein Kompromiss zwischen der seit heute geltenden Lockerung für die Gastronomie und ihre Kundinnen und Kunden und einem generellen Ausschank- und Konsumverbot von Alkohol wie in Teilen des niedersächsischen Umlandes aus Sorge um einen weiteren Anstieg der Neuinfektionen“, betont Ulrich Mäurer. Er spielt damit auf eine Regelung im Landkreis Aurich an.

Grothenns Gasthaus hat geschlossen

Bei den traditionellen Bremer Feierlokalen sieht es am Donnerstag deshalb ganz anders aus als in den vergangenen Jahren. Grothenns Gasthaus in Mahndorf hat sich gar dazu entschlossen, trotz der seit Montag geltenden Lockerungen für die Gastronomie nicht zu öffnen. „Das Risiko ist uns zu hoch“, sagt Inhaber Carsten Brüns. Ihm sei bewusst, dass der Alkoholkonsum am Vatertag hoch sei und er im Zweifel zur Verantwortung gezogen werde, wenn Menschen die Schutzmaßnahmen nicht einhalten. „Es ist das Jahresevent bei uns, deshalb sind wir sehr traurig“, sagt Brüns, „aber wir müssen unserer Verantwortung gerecht werden.“

Eine etwas andere Lösung hat das Lokal „Zum Platzhirsch“ am Kuhgrabenweg. Dort findet normalerweise eine große Party am Vatertag statt, mit DJ und Musik. An diesem Himmelfahrt fällt das jetzt weg. Allerdings öffne das Restaurant „so wie wir es dürfen“, sagt Tanja Gerlach vom „Platzhirsch“. Normalerweise passen in das Restaurant inklusive Außenbereich über 200 Gäste – jetzt sind nicht mehr als 100 erlaubt. Auch die Speisekarte sei verkleinert. „Es muss jetzt erstmal anlaufen, nachdem wir am Montag zum ersten Mal wieder öffnen durften“, erklärt Gerlach.

In den Notaufnahmen der Gesundheit-Nord-Kliniken stelle man sich auf einen kleineren Andrang ein, als es sonst am Vatertag der Fall ist, sagt Sprecherin Stefanie Beckröge. „Unsere Notaufnahmen sind grundsätzlich zu größeren Veranstaltungen gut vorbereitet“, betont sie. Das werde auch an diesem Vatertag nicht anders sein. Die Pressestelle der Polizei Bremen konnte am späten Montagnachmittag noch keine genaueren Informationen zu Kontrollen oder stärkerer Polizeipräsenz an Christi Himmelfahrt geben. Man verwies auf den nächsten Tag.