In anderen Städten wie Berlin gerät der Wohnungsmarkt durch Internetplattformen wie Airbnb bereits stark unter Druck. Dieser Zustand soll in Bremen vermieden werden. (dpa)

Die tage- oder wochenweise Vermietung von Wohnraum – insbesondere über Internetplattformen wie Airbnb oder Booking.com – soll in Bremen künftig begrenzt werden. Die Bürgerschaft hat dafür am Mittwoch mit dem Bremischen Wohnraumschutzgesetz eine gesetzliche Grundlage geschaffen. Für das Gesetz stimmten SPD, Grüne und Linke.

Allerdings wurde in der Debatte auch deutlich, dass die Grünen die Neuregelung nur mit mäßiger Begeisterung mittragen. Vor dem Erlass eines Gesetzes hätten sie gern eine Anhörung betroffener Immobilienbesitzer und anderer Akteure der Wohnungswirtschaft veranstaltet. Hintergrund des Wohnraumschutzgesetzes ist eine Entwicklung, die in touristisch nachgefragten Großstädten immer stärker spürbar wird: Immobilieneigentümer bieten ihre Wohnungen über das Internet für Kurzzeit-Vermietungen an und nehmen sie damit für normale Wohnungssuchende vom Markt.

Denn mit diesem Geschäftsmodell lässt sich mehr Geld verdienen als mit regulärer Vermietung. In Bremen können derzeit zwischen 400 und 500 Objekte auf diese Weise gebucht werden. Nach Ansicht der rot-grünen Koalition wird damit dem angespannten Mietwohnungsmarkt zu viel Kapazität entzogen.

Das Landesgesetz sieht nun vor, dass die Städte Bremen und Bremerhaven per Rechtsverordnung gegen die Zweckentfremdung von Wohnraum einschreiten können. Wichtig: Eine tage- oder wochenweise Vermietung kompletter Wohnungen soll bis zu 90 Tage lang zulässig bleiben. Auch soll die Vermietung einzelner Zimmer über längere Zeiträume hinweg weiterhin legal sein.

In der Debatte prallten die gegensätzlichen Ansichten von Regierungsfraktionen und Linken auf der einen Seite und den Oppositionsparteien auf der anderen hart aufeinander. Laut SPD-Fraktionschef Björn Tschöpe verfolgt das Gesetz die Stoßrichtung, "dass wir nicht erst Zustände wie in Berlin bekommen, wo Ferienwohnungen zu einer extremen Belastung des Mietmarktes führen".

Neumeyer bestritt Regelungsbedarf

Mehr Profit durch Ferienwohnungen statt durch normale Vermietung – "diesem Geschäftsmodell, das mittlerweile auch Makler für sich entdeckt haben, wollen wir einen Riegel vorschieben", so Tschöpe. Für die CDU bestritt ihre baupolitische Sprecherin Silvia Neumeyer den von der Koalition behaupteten Regelungsbedarf. Nicht einmal im Ostertor- und Steintorviertel gebe es derzeit eine Zweckentfremdung von Wohnraum in größerem Stil, das habe ihr die Spitze der Baubehörde erst kürzlich bestätigt.

Der Koalition gehe es darum, Wohnungseigentümer zu bevormunden. Robert Bücking (Grüne) räumte ein, die im Gesetz gezogene 90-Tage-Grenze sei "willkürlich, so wie jede Grenze". Es sei auch nicht so, dass die größte Belastung des Bremer Wohnungsmarktes von Airbnb ausgehe. Aus Sicht der Grünen sei es aber sinnvoll, "sich mit Instrumenten auszurüsten", um dem Trend zu tageweiser Vermietung von Wohnungen Einhalt gebieten zu können, falls er überhand nehmen sollte.

Bücking fand kritische Worte für die Eile, die der sozialdemokratische Koalitionspartner beim Gesetzgebungsprozess an den Tag gelegt habe. "Wegen der Schwere des Eingriffs" in die Entscheidungsfreiheit von Vermietern, so Bücking, hätten die Grünen über ein Anhörungsverfahren gern externen Sachverstand in den Beratungsprozess eingebunden. Doch das sei mit der SPD nicht zu machen gewesen.

Für die Freien Demokraten wollte Magnus Buhlert wissen, wie die Einhaltung des Gesetzes überwacht werden soll – wer also vor Ort kontrolliert, ob und in welchem Maße Wohnungen im konkreten Fall zweckentfremdet werden. Staatsrat Jens Deutschendorf konnte den voraussichtlichen zusätzlichen Personalaufwand in der Verwaltung nicht näher beziffern. Es gehe um "eine überschaubare Anzahl von Stellen", so Deutschendorf.