2,2 Prozent sind die Schulden des öffentlichen Bremer Haushalts gesunken. (Daniel Reinhardt/dpa)

Dank einer guten Konjunktur sind die Schulden des öffentlichen Haushalts in Bremen 2017 um 2,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Das Land war mit insgesamt 20,8 Milliarden Euro verschuldet, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag in Wiesbaden mitteilte. Niedersachsen verringerte 2017 die Schulden seiner öffentlichen Haushalte um 0,6 Prozent gegenüber 2016. Das Land hat 59,6 Milliarden Euro an Schulden.

Die Pro-Kopf-Verschuldung in ganz Deutschland bezifferte das Bundesamt zum 31. Dezember 2017 mit 23.797 Euro. Bund, Länder und Gemeinden sowie die Sozialversicherung zusammengenommen waren Ende des vergangenen Jahres mit 1,9672 Billionen Euro um 2,1 Prozent weniger als 2016 verschuldet.

In die Statistik fließen nur Verbindlichkeiten ein, mit denen öffentliche Haushalte bei Banken oder privaten Unternehmen in der Kreide stehen. Geliehenes Geld etwa zwischen Bund und Ländern wird nicht mitgerechnet. Besonders kräftig konnten die Länder Schulden abtragen: die Gesamtsumme verringerte sich 2017 um 3,7 Prozent auf 586,2 Milliarden Euro. Der Bund war Ende 2017 mit 1,24 Billionen Euro verschuldet - ein Minus von 1,2 Prozent gegenüber 2016. Die Kommunen senkten den Schuldenstand um 3,5 Prozent auf 138 Milliarden Euro.

Prozentual betrachtet baute unter den Ländern besonders Sachsen seine Schulden ab (minus 16 Prozent), gefolgt von Baden-Württemberg (minus 13 Prozent) und Bayern (minus 12,7 Prozent). Entgegen der allgemeinen Tendenz erhöhten sich die Schulden in drei Ländern: Hamburg (4,6 Prozent), Thüringen (3,5 Prozent) sowie Sachsen-Anhalt (2,2 Prozent). (dpa)