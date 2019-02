Die FDP-Bürgerschaftsfraktion nennt die Stadt Oldenburg als Positivbeispiel. (Carmen Jaspersen/dpa)

Die FDP tritt dafür ein, dass Bremen künftig verstärkt Grundstücke in neu erschlossenen, stadteigenen Baugebieten direkt an Bauwillige vergibt, ohne Investoren zwischenzuschalten. Einen entsprechenden Antrag wollen die Liberalen in die Bürgerschaft einbringen. Sie orientieren sich damit an der Stadt Oldenburg, die eine solche Direktvergabe bereits seit einiger Zeit praktiziert – mit Erfolg, wie die FDP-Bürgerschaftsfraktion meint.

Hintergrund des Vorstoßes ist die angespannte Situation auf dem Bremer Wohnungsmarkt. Besonders Familien fänden häufig nichts Passendes, so die Liberalen. In den Neubaugebieten kämen meist Investoren zum Zuge, die große Flächen erwerben und dann weiter vermarkten. Was in diesem Rahmen angeboten werde, sei „häufig wenig attraktiv, und es wird an den Wünschen und oder den Notwendigkeiten vieler Familien vorbei gebaut“, heißt es in dem FDP-Antrag.

Interessierte Bürger bekämen erst gar nicht die Gelegenheit, Grundstücke von der Kommune zu erwerben und dort ihre eigenen Vorstellungen von Wohneigentum zu realisieren. Oldenburg mache das besser. Die Stadt erschließe neues Bauland selbst und vergebe Grundstücke an Bauwillige nach einer Richtlinie, die Familien begünstigt, indem jedes Kind den Kaufpreis mindert. Die Stadt führe eine Bewerberliste für die Bauflächen. Dabei kämen neben der Kinderzahl weitere soziale Kriterien zum Tragen.

Ein solches System sollte auch in Bremen praktiziert werden, fordert die FDP. Ihr Beschlussentwurf für die Bürgerschaft sieht zudem eine Verpflichtung für die Stadtgemeinden Bremen und Bremerhaven vor, bei der Erschließung neuer Wohnbaugebiete grundsätzlich 25 Prozent der Gesamtfläche für die Bebauung mit frei stehenden Einfamilienhäusern vorzusehen. Die Hälfte dieses Kontingents könne auch mit Doppelhäusern bebaut werden.