Nach Ansicht von Taxiunternehmen sollen drei Senatsressorts die Subventionierung des Frauennachttaxi-Tarifs gemeinsam ­sicherstellen. (Frank Thomas Koch)

Taxifahren wird am 1. September teurer, das ist beschlossene Sache, aber: Was den „Sondertarif“ Frauennachttaxi betrifft, hatte die Verkehrsdeputation Ende Mai auf die Preisbremse getreten. Um das Angebot für Frauen attraktiv zu halten, müsse der Fahrpreisunterschied zum Normaltarif vergrößert werden, hatte Christoph Spehr (Linke) Ende Mai gefordert und damit Zustimmung in der Verkehrsdeputation gefunden. Die Preiserhöhung um 6,75 Prozent, wie sie die Fachvereinigung Personenverkehr für den Standardpreis beantragt hatte, wurde bewilligt. Was den – freiwillig angebotenen – Frauennachttaxi-Tarif betrifft, wurde den Unternehmen aufgegeben nachzujustieren. Am 25. Juni steht nun ein von der Stadt subventioniertes Modell zur Abstimmung.

Im ursprünglich vorgestellten neuen Fahrpreisgerüst, so hatte der Deputierte Ralf Bohr (Grüne) ausgerechnet, wäre das Frauennachttaxi lediglich 14 Prozent günstiger als der Normaltarif gewesen. Gegenwärtig, seit der jüngsten Erhöhung vor rund drei Jahren, sind es noch 19 Prozent. Um diese Marge beibehalten zu können, hat der Fachverband in Abstimmung mit den Taxizentralen neu gerechnet – und erstmals einen Zuschuss von 31.905 Euro zum Frauennachttaxi-Sondertarif bei der Stadt beantragt.

Mehr zum Thema Erhöhung der Taxipreise in Bremen Tarif für Frauennachttaxi soll attraktiv bleiben Die Verkehrsdeputation hat der Erhöhung der Taxipreise in Bremen zum September zugestimmt. Beim ... mehr »

Im Gespräch mit den Deputierten und dem Verkehrsressort haben Vertreter des Fachverbandes kürzlich „abgestimmt“, wie sie es im neuen Antrag formulieren, dass „von einer prognostizierten Anzahl von 31.905 Frauennachtfahrten pro Kalenderjahr ausgegangen“ werde. „Jede Fahrt wird von der Stadt Bremen mit einem Euro subventioniert.“ Die Regelung solle festgeschrieben werden. Die Summe sollten sich, so sehe das favorisierte Modell der Deputierten aus, das Sozial- und das Frauenressort mit dem Verkehrsressort teilen, sagt dessen Sprecher, Jens Tittmann.

Die wesentlichen Punkte des neuen Antrags haben die Experten der Verkehrssenatorin kürzlich für das Anhörungsverfahren zusammengefasst: Der Unterschied besteht demnach vor allem im Kilometerpreis für die ersten zehn Kilometer, der nun von 1,70 auf 1,80 Euro erhöht werden soll (zunächst war von zwei Euro die Rede gewesen). Ab dem elften Kilometer soll jeder Kilometer im Frauennachttaxi künftig 1,70 statt 1,50 Euro kosten.

Nachttaxi zwischen 19 und fünf Uhr

Der Mindestfahrpreis soll künftig 3,50 Euro betragen, inklusive 55,55 Meter Fahrtstrecke. Bislang sind es fünf Euro, einschließlich einem Kilometer. Künftig soll der Takt der sogenannten Fortschalteinheit nicht mehr in 50- sondern in Zehn-Cent-Schritten gemessen werden. Das Nachttaxi soll zwischen 19 und fünf Uhr (statt von 18 bis sechs Uhr) angeboten werden. Das Wartezeitentgelt soll von 28 auf 30 Euro je Stunde steigen und damit dem neuen Normaltarif angepasst werden.

Das Verkehrsressort hat eine Preiserhöhung von 6,06 Prozent gegenüber dem bestehenden Sondertarif errechnet, die bereits beschlossenen neuen Preise im Normaltarif steigen um 6,75 Prozent. Diese Angaben beziehen sich auf „eine durchschnittliche Fahrt von fünf Kilometern mit einer dreiminütigen verkehrsbedingten Wartezeit“.

Was dafür konkret zu zahlen wäre, rechnet der Fachverband vor: 16,40 Euro im beschlossenen Normaltarif, 14 Euro im beantragten Frauennachttarif. Die Ermäßigung fällt mit 17,14 Prozent geringer aus als gegenwärtig. „Von den ersparten 2,40 Euro bei dieser Durchschnittsfahrt trägt das Taxigewerbe 1,40 Euro der Ermäßigung und die Stadt Bremen einen Euro.“

Mehr zum Thema Verkehrsgewerbe setzt sich ein Taxifahren in Bremen soll teurer werden Die 214 Bremer Taxiunternehmen und ihre Beschäftigten ächzen nicht nur unter der Corona-Krise, ... mehr »

Um rechtzeitig vor dem 1. September und vor der Sommerpause eine Entscheidung zu fällen, soll nach Möglichkeit in der Verkehrsdeputation am 25. Juni abgestimmt werden, was bis dahin wiederum die beteiligten Senatsressorts koordinieren müssten. Offenbar der Zeitknappheit geschuldet, betrug die Anhörungsfrist Beteiligter gerade mal zwei Tage und endete am 11. Juni. Darüber empört sich die IG Bremer Taxifahrer, nach eigenen Angaben die Vertretung von 250 Fahrerinnen und Fahrern. Außer an der Subventionierung und an einer Preiserhöhung überhaupt, die Fahrgäste abschrecke, stört sich die IG am geplanten Verteilungsmodus.

Die 31.905 Euro, so der Vorschlag, sollen über den Fachverband Personenverkehr „zu gleichen Teilen auf alle Taxikonzessionen, die den Frauennachttarif im Taxameter programmiert haben“, verteilt werden. Gegenwärtig gebe es 517 Taxen in Bremen. Die Verteilung „von Steuergeld mit der Gießkanne“ sei ungerecht. Solange es keine Beförderungspflicht für das Frauennachttaxi gebe und es immer wieder vorkomme, dass Fahrer Frauen „wegen lukrativer Fahrten stehen lassen“, könne die Interessengemeinschaft nicht zustimmen. Die geplante Preiserhöhung dürfe nur ziel­sicher dem Frauennachttaxi und der Finanzierung der Fahrten zu diesem Tarif zugutekommen.