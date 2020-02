Marlene Kölling, stellvertretende Leiterin der Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung, erklärt Aufbau und Aufgaben der Einrichtung. Ohne politischen Rückenwind gehe es nicht, sagt sie. (Christina Kuhaupt)

Herkunft, Geschlecht, Sexualität, Alter, Aussehen: Es gibt viele Anlässe für Diskriminierung, und laut der Antidiskriminierungsstelle des Bundes ist sie auch kein seltenes Phänomen, im Gegenteil. Laut ihrer aktuellsten Erhebung aus dem Jahr 2017 ist jeder dritte Mensch in Deutschland schon einmal diskriminiert worden. „Tagtäglich, überall dort, wo sich Menschen begegnen, findet Diskriminierung statt“, sagt Sahhanim Görgü-Philipp, Sprecherin der Grünen-Fraktion für Antidiskriminierung. Dagegen etwas zu tun, versteht die rot-grün-rote Regierung auch als politischen Auftrag. Deshalb ist im Koalitionsvertrag der Aufbau einer Landesstelle für Antidiskriminierung vereinbart. Nicht sofort, aber mittelfristig – bislang ist es nur die Absicht, der Antrag zur Umsetzung ist noch nicht ausformuliert.

Ein Modell für Bremen

Es sei „ein gutes Zeichen, dass sich Bremen nun auf den Weg machen will“, sagt Marlene Kölling. Sie arbeitet als stellvertretende Leiterin der Berliner Landesstelle für Gleichbehandlung und gegen Diskriminierung (LADS), die 2007 die erste in einem Bundesland war. Die LADS könnte ein Modell auch für Bremen sein, deshalb war Kölling zu einer von den Grünen initiierten Diskussion mit verschiedenen Fachleuten angereist. „Ein starker politischer Rückenwind muss da sein“, nannte Kölling als eine der Bedingungen für den Erfolg einer solchen Initiative, „und eine stabile administrative Verankerung wäre auch wichtig.“

In Berlin war die LADS mit fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen, die aus anderen Abteilungen der Verwaltung zusammengezogen wurden, gestartet, inzwischen gibt es 25 feste Stellen verteilt auf 39 Personen. Zudem firmiert die LADS seit 2018 nicht mehr als Stabsstelle, sondern – auf administrativ sicherer Basis – als eigene Abteilung mit vier Referaten. „Das war für uns ein Quantensprung“, sagt Kölling, genau wie die Nennung der LADS im Haustitel: „Senatsverwaltung für Justiz, Verbraucherschutz und Antidiskriminierung“ heißt das Ressort seit 2016, zuvor war die LADS überwiegend an die Sozialbehörde angedockt. „Egal in welchem Bereich sie angesiedelt ist, entscheidend ist die fachpolitische Unterstützung der Hausleitung“, erklärt Kölling. Sie sei in Berlin gegeben. Zentrales Projekt für diese Legislatur ist ein eigenes Antidiskriminierungsgesetz auf Landesebene, Berlin wäre damit Vorreiter.

Zu den zentralen Aufgaben der Landesstelle, und das würde auch für eine in Bremen gelten, gehört weniger der direkte Kontakt zu Betroffenen, als vielmehr die Koordinierung und Weiterentwicklung der bereits bestehenden Beratungsnetzwerke. Die Berliner haben für diese Förderung im Haushalt für die Jahre 2020/2012 knapp 15 Millionen Euro (von insgesamt 18 Millionen Euro Etat für die LADS) veranschlagt. Auch Öffentlichkeitsarbeit in Form von Informationskampagnen oder Aufklärungsbroschüren ist ein Schwerpunkt. Kölling: „Wer Diskriminierung bekämpfen will, muss sie erst einmal sichtbar machen.“

In Bremen wird über eine Landesstelle, die auf die Umsetzung des Allgemeinen Gleichheitsgesetzes Bezug nimmt, schon länger diskutiert. Im Jahr 2012 wurde nach einem Senatsbeschluss das „Netzwerk gegen Diskriminierung“ geschaffen, dem verschiedene Einrichtungen und Beratungsinitiativen angehören. Sprecherin Sewita Mebrahtu würde eine in der Verwaltung verankerte Landesstelle begrüßen. „Sie würde die Nachhaltigkeit der Angebote sichern“, sagt die Juristin, „dort könnte eine landesweite Strategie gegen Diskriminierung entwickelt und gesteuert werden.“