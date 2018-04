Hitzewelle im April: Bennet Henking, Björn Milcke, Saskia Schultze und Pia Niebel studieren zusammen. Diesen Frühsommertag nutzen sie für einen Sprung ins Wasser des Werdersees. (Karsten Klama)

Grill, Strandmuschel, Gummitier: Hunderte Bremer haben schon sämtliche Sommerutensilien ausgepackt. Am Donnerstagnachmittag sind die Ufer des Werdersees schon von mehr als 500 Menschen bevölkert. Familien grillen, Studenten spielen Fußball, Paddler haben die Boote ausgepackt. Mehrere Dutzend Badefreudige wagten sich sogar schon ins Wasser.

Die Stationen der DLRG sind derzeit aber meist noch nicht besetzt: Die Wasserretter stützen sich auf ein Team von rund 300 Ehrenamtlichen, um für sicheres Schwimmen zu sorgen. Bei schönem Wetter versucht die Bremer DLRG laut Sprecher Philip Postulka, gerade an Wochenenden auch jetzt schon Rettungsschwimmer für die Badesee-Stationen zu finden. Ehrenamtliche, die das Rettungsschwimmer-Abzeichen machen möchten und den Sommer mit Auftrag am See verbringen möchten, werden noch gesucht.

Freibäder öffnen im Mai

Während an den Badeseen bereits Hochsommerflair herrscht, sind die Bremer Freibäder noch geschlossen. „Sowohl die Wasser- als auch die Nachttemperaturen sind noch zu gering", sagt Laura Schmitt, Sprecherin der Bremer Bäder. Nachts sänken leider die Gradzahlen in den Becken, die tagsüber durch die Sonnenstrahlen leicht angestiegen seien. "Darüber hinaus befinden wir uns noch in den Vorbereitungen für die anstehende Saison, und leider hat der Sommer auch nur ein kurzes Gastspiel in dieser Woche."

Alle Freibad-Anlagen werden von Winterschäden befreit und gereinigt. Im Stadionbad finden außerdem Bauarbeiten am Dach, in den Umkleiden und WC-Anlagen statt. Auch im Freibad Blumenthal fallen noch technische Arbeiten an. Badewillige Bremer könnten laut Schmitt das Außenbecken des Westbades nutzen, das ganzjährig zugänglich ist.

Nach derzeitiger Planung sollen die Bremer Freibäder bei entsprechendem Wetter am 19. Mai öffnen. Falls sich davor plötzlich eine längere Warmwetterperiode ankündigt, die nicht nur zwei oder drei Tage anhält, gebe es die Möglichkeit, früher zu öffnen, so Schmitt. Die meisten Freibäder in Deutschland sind noch geschlossen, einzelne Bäder – zum Beispiel in Unna und Krefeld – sind aber aufgrund der Hitzewelle schon jetzt in die Sommersaison gestartet.

In Niedersachsen hat der Deutsche Wetterdienst (DWD) sogar einen Rekord gegeben. In Lingen im Landkreis Emsland kletterte das Thermometer am Nachmittag auf knapp 30 Grad. Damit ist der bisherige Rekord aus dem Jahr 1964 geknackt worden. Damals wurden in Bevern im Kreis Holzminden 27,5 Grad gemessen.