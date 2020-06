Auf den Bremer Spielplätzen werden jetzt Plakate angebracht, die vor möglichen Manipulationen an Spielgeräten warnen. Anlass sind Messer, die ein bislang unbekannter Täter an Klettergerüsten befestigt hatte. (Symbolbil) (Julian Stratenschulte/dpa)

Weil in den vergangenen Wochen an Spielgeräten befestigte Messer gefunden wurden, hat die Sozialbehörde 650 Warnschilder drucken lassen, die jetzt an den Spielplätzen in Bremen aufgehängt werden.

Wie die Behörde mitteilt, werden die Schilder vom Umweltbetrieb Bremen und der gemeinnützigen Jugendhilfe und Soziale Arbeit gGmbH (JuS) angebracht - Umweltbetrieb und JuS sind in Bremen mit der Unterhaltung der Spielplätze beauftragt.

Eltern werden auf den auffälligen Plakaten um besondere Achtsamkeit gebeten und angehalten, unverzüglich die Polizei einzuschalten, sobald sie Auffälligkeiten entdecken.

Sonderkommission der Polizei ermittelt

Seit etwa zwei Wochen ermittelt die Polizei Bremen mit einer 13-köpfigen Sonderkommission gegen einen unbekannten Täter, der Messer an Klettergerüsten auf Spielplätzen so anbrachte, dass sie Kinder verletzen könnten. Die Polizei kontrolliert Spielplätze im Bremer Stadtgebiet weiter verstärkt und rät: „Entdecken Sie gefährliche Gegenstände, fassen Sie bitte nichts an und alarmieren die Polizei unter 110.“ Die Polizei zudem im Internet eine Seite eingerichtet, auf der aktuelle Informationen zu dem Fall veröffentlicht werden und eine Telefonnummer für Hinweise genannt wird.

Die Bremer Polizei geht nach derzeitigem Ermittlungsstand davon aus, dass die Messer an den Klettergerüsten von demselben Täter angebracht wurden, der seit Januar an Bremer Parteien Briefe mit einer pulverartigen Substanz verschickt hat - die sich bislang stets als harmlos herausgestellt hat. Oft lagen den Sendungen Schreiben mit antisemitischen, rechtsextremen und ausländerfeindlichen Parolen bei.

Auch in der niedersächsischen Gemeinde Weyhe wurden in der vergangenen Woche an mehreren Spielplätzen Messer gefunden. Und auch in Niedersachsen wurden in der vergangenen Woche Pulverbriefe an Parteibüros verschickt, die den Angaben zufolge teilweise Übereinstimmungen mit den Briefen in Bremen aufwiesen.