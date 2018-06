Der Bremer Senat begrüßt die Entscheidung des niedersächsischen Landtags, den 31. Oktober als Feiertag zu erklären. An diesem Donnerstag wird in der Bremischen Bürgerschaft über einen weiteren Feiertag entschieden. (dpa)

Am Ende war nach einer hitzigen Debatte und einem quälenden Abstimmungsmarathon dann doch alles ganz eindeutig: Niedersachsen bekommt noch in diesem Jahr am 31. Oktober einen neuen Feiertag: Mit 100 Ja-Stimmen zu 20 Nein-Stimmen bei 17 Enthaltungen votierte der Landtag am Dienstag für den von der SPD/CDU-Regierung vorgeschlagenen Reformationstag. Die zuvor behandelten Alternativvorschläge hatten keine Chance. Für Frauentag am 8. März, Europatag am 9. Mai, Tag des Grundgesetztes am 23. Mai und den Buß- und Bettag Mitte November stimmten weitgehend nur ihre Initiatoren.

„Ich bin sehr zufrieden mit dieser Entscheidung, insbesondere damit, dass sie mit einer breiten Mehrheit getroffen wurde“, sagte Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nach der Abstimmung dem WESER-KURIER. „Und ich gehe davon aus, dass ganz viele Menschen in Niedersachsen meine Freude teilen.“ Zuvor hatte der Regierungschef als Schlussredner noch einmal leidenschaftlich für seinen Favoriten geworben: „Der Reformationstag ist der Feiertag, der am breitesten in der Gesellschaft verankert ist.“ Dabei wies Weil auch den Vorwurf zurück, er habe den 31. Oktober zusammen mit seinen Kollegen aus Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein im Eilverfahren ausgekungelt. „Es gab eine breite Debatte“, meinte Weil und verwies auf zahlreiche Bürgerversammlungen und die umfangreiche Anhörung im Parlament: „Das ist das Gegenteil von einer Hinterzimmer-Entscheidung.“ Immer wieder hatte der Ministerpräsident vor einer niedersächsischen „Insellösung“im norddeutschen Verbund gewarnt.

Deftige Kritik von FDP-Fraktionschef

Von „Hauruck-Politik mit der Brechstange“ sprach dagegen Grünen-Fraktionschefin Anja Piel und überreichte Weil ein goldenes Exemplar dieses Werkzeugs. Missmutig ließ der Ministerpräsident das unwillkommene Präsent schnell unter seinem Tisch verschwinden. Deftige Kritik musste sich die Koalition auch von FDP-Fraktionschef Stefan Birkner anhören. Der Reformationstag stehe eben nicht für einen interreligiösen Dialog, wie dies Weil behaupte. Im Gegenteil: Wegen der Bedenken der katholischen Kirche und der jüdischen Gemeinden, die sich vehement gegen eine Ehrung des Kirchenspalters und Antisemiten Martin Luther gewandt hatten, betreibe man eher die Spaltung der Gesellschaft.

CDU-Parlamentsgeschäftsführer Jens Nacke wies eine solche einseitige Betrachtung von Luthers Wirken zurück. Nicht verhindern konnte er mit seinen Argumenten, dass auch neun katholische CDU-Abgeordnete den Reformationstag ablehnten und fünf sich enthielten. Die Gruppe hatte sich vergeblich für den Buß- und Bettag ins Zeug gelegt. Die Grünen-Fraktion, deren eigener Gesetzentwurf scheiterte, enthielt sich ebenfalls. Die FDP lehnte einen neuen Feiertag wegen der damit verbundenen Belastungen für die Wirtschaft vollständig ab.

Die AfD, die die „Verbissenheit“ der Debatte monierte und die Lösung der „wirklichen Probleme“ Niedersachsens anmahnte, votierte für den 31. Oktober. Das tat in der Schlussabstimmung ungeachtet der Aufhebung des Fraktionszwangs dann auch die komplette SPD – einschließlich Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD), die zuvor noch den Grünen-Vorschlag für den Frauentag unterstützt hatte. Die Verdener SPD-Abgeordnete Dörte Liebetruth, die gemeinsam mit sechs Genossen und vier Grünen am Vortag noch einen Antrag für den Tag des Grundgesetzes eingebracht hatte, sprach sich am Ende ebenfalls für den Reformationstag aus. „Die Beschäftigten in Niedersachsen haben einen neuen Feiertag verdient. Deswegen bin ich froh, dass es diesen nun gibt – auch wenn ich mir persönlich den 23. Mai gewünscht hätte.“

In Bremen begrüßte der Senat den Beschluss des niedersächsischen Landtags: „Der Weg ist jetzt frei für eine bremische Entscheidung“, sagte Senatssprecher André Städler dem WESER-KURIER. Die Hansestadt hatte ihr Vorgehen vom Votum des niedersächsischen Nachbarn abhängig gemacht. Grundlage war die Vereinbarung der vier norddeutschen Länderchefs, eine gemeinsame Lösung finden zu wollen. Als letztes norddeutsches Länderparlament will am mittwoch die Bremische Bürgerschaft einen entsprechenden Gesetzesentwurf beschließen. Die Entscheidung fällt voraussichtlich am Nachmittag. Schleswig-Holstein und Hamburg hatten den 31. Oktober im Februar zum Feiertag erklärt. In Mecklenburg-Vorpommern ist der Reformationstag seit Längerem ein Feiertag. Dass der Reformationstag 2018 in Bremen ein Feiertag sein wird, gilt als sicher.

Anmerkung: In diesem Artikel stand zuvor aufgrund einer anderen Informationslage, dass die Abstimmung am Donnerstag stattfinden würde. Die Korrektur erfolgte am Mittwoch um 11.50 Uhr.