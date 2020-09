Bereits 2008 gab es eine „Lütte Sail“ in Bremerhaven. Damals entstand die Aufnahme mit Blick auf das polnische Ausbildungsschiff „Dar Mlodziezy“ von der Aussichtsplattform des Sail-City-Hotels. (Frank Thomas Koch)

Noch ist nicht klar, ob das Windjammer-Festival „Lütte Sail“ im kommenden Jahr tatsächlich stattfinden kann, doch der Senat ist offenbar bereit, für die Veranstaltung in Bremerhaven finanziell ins Risiko zu gehen. Am kommenden Dienstag wird er voraussichtlich knapp eine Million Euro an Fördergeldern bereitstellen. Das empfiehlt zumindest das Häfenressort in einer entsprechenden Sitzungsvorlage.

Die „Lütte Sail“ ist als Ersatzveranstaltung für die „Sail 2020“ konzipiert, die Mitte August hätte stattfinden sollen, coronabedingt aber ausfiel. Die Sail gilt als eines der größten Windjammer-Festivals Europas. Alle fünf Jahre ist sie für Bremerhaven ein touristisches Großereignis, das auch beachtliche wirtschaftliche Dimensionen hat. Für die „Sail 2020“ wurde mit 1,2 Millionen Besuchern kalkuliert, davon 120.000 Übernachtungsgäste. Geschätzte 34 Millionen Euro Umsatz hätte dies dem örtlichen Einzelhandel und dem Beherbergungsgewerbe beschert.

Die „Lütte Sail“ soll diese Verluste im kommenden Jahr wenigstens teilweise kompensieren. Bei der städtischen Erlebnis Bremerhaven GmbH laufen die Vorbereitungen für die Veranstaltung vom 11. bis 15. August bereits auf vollen Touren. Mit den Eignern diverser Großsegler wie der russischen „Kruzensthern“ und der niederländischen „Gulden Leeuw“ sollen schon bald Verträge über die Teilnahme abgeschlossen werden.

Mehrere Freiluftkonzerte, unter anderem mit der Band „Revolverheld“ und Sarah Connor, sind in der Planung ebenfalls schon weit fortgeschritten. In der finanziellen Kalkulation für die „Lütte Sail“ klafft allerdings noch ein großes Loch, auch weil mit erheblich geringeren Einnahmen aus Sponsoring-Aktivitäten gerechnet wird als bei einer regulären Sail. Der Fehlbetrag bewegt sich bei 970.000 Euro.

Risiko einer erneuten Absage

Der Senat ist offenbar bereit, dieses Geld zur Verfügung zu stellen, auch wenn das Risiko einer erneuten Absage im Raum steht. Denn klar ist: Das Thema Corona wird sich auch im Sommer 2021 noch nicht erledigt haben. Da aber ein Hygienekonzept für die „Lütte Sail“ mit Abstandsregeln als unrealistisch gilt, müssten bis zu der Veranstaltung alle coronabedingten Einschränkungen für Großveranstaltungen aufgehoben sein. Niemand kann gegenwärtig sagen, ob diese Hoffnung in Erfüllung geht. In der Senatsvorlage wird die Wahrscheinlichkeit einer Absage der „Lütte Sail“ als „relativ hoch“ bezeichnet. Gleichwohl sollen die Zuschüsse bewilligt werden, die im Ernstfall zumindest teilweise futsch wären.

Bremerhavens Oberbürgermeister Melf Grantz (SPD) geht von einer positiven Entscheidung des Senats am kommenden Dienstag aus. Dem WESER-KURIER sagte das Stadtoberhaupt: „Ich setze mich nachdrücklich dafür ein, dass die ,Lütte Sail‘ ein Zeichen für Bremerhaven setzt, und ich bin dem Senat dankbar, dass er bereit ist, das damit verbundene Risiko mitzutragen.“