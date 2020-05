Hermann Krauß im Jahr 2000 im Vegesacker Kulturzentrum Kito. (Werner Konowalczyk)

Bremen. Politik, Wirtschaft und Kultur – quasi ressortübergreifend trauert Bremen um Hermann Krauß. Der Mitbegründer des Vegesacker Kulturzentrums Kito, langjährige Geschäftsführer und Syndikus der Handelskammer und engagierte FDP-Politiker ist am Sonnabend im Alter von 82 Jahren gestorben. Bremens Bürgermeister Andreas Bovenschulte (SPD) würdigte Krauß als „treibende Kraft der Kultur in Bremen-Nord.“ Sein maßgebliches Verdienst sei es, dass das Alte Packhaus – heute Heimat von Kito und Overbeck-Museum – nicht abgerissen, sondern bewahrt wurde. Für Krauß seien kulturelle Angebote auch immer Standortfaktor und Impulsgeber für wirtschaftliche wie auch gesellschaftliche Entwicklung gewesen. Im April 1970 trat Krauß der Handelskammer Bremen bei und wurde bereits drei Monate später zum Geschäftsführer ernannt. Zwischen 1992 und 1999 war der Rechtsanwalt Syndikus. Außerdem gehört er zu den Gründungsvätern des Studiengangs Management im Handel an der Hochschule Bremen.