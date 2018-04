Gewerbegebiet Bremer Kreuz. (Studio B)

Bremen und Achim wollen am Bremer Kreuz gemeinsam ein großes Gewerbegebiet erschließen. Dafür hat sich der Senat am Dienstag ausgesprochen. Es geht um 75 Hektar unmittelbar südlich des Verkehrsknotens auf niedersächsischem Gebiet. Das Areal soll von Bremer Seite aus durch eine Verlängerung der Theodor-Barth-Straße – also ungefähr in Höhe des Vitakraft-Betriebsgrundstücks – erfolgen, auf Achimer Seite ist eine neue Abfahrt von der Autobahn 27 ("Achim-West") vorgesehen.

Das Projekt kann aus Sicht von Bremens Bürgermeister Carsten Sieling und Wirtschaftssenator Martin Günthner (beide SPD) beispielgebend für die künftige Zusammenarbeit der Hansestadt und ihrer Umlandgemeinden sein. Letztlich sei es "egal, ob die Arbeitsplätze links oder rechts der Autobahn entstehen", sagte Sieling auf einer Pressekonferenz nach der Senatssitzung. Entscheidend seien die günstigen regionalwirtschaftlichen Effekte für beide Partner. Im Fall des Gewerbegebietes Achim-West sei langfristig mit 3000 bis 5000 zusätzlichen Beschäftigten zu rechnen, von denen etwa tausend ihren Wohnsitz in Bremen haben werden. Die Wertschöpfung in der Region wird in einer vom Senat in Auftrag gegebenen wissenschaftlichen Expertise auf 2,7 bis 5,7 Milliarden Euro bis 2040 geschätzt.

Verhandlungen sollen zeitnah beginnen

In naher Zukunft sollen nun zwischen Bremen und Achim Verhandlungen über die genauen Modalitäten der Zusammenarbeit beginnen. Dabei wird es unter anderem um die finanzielle Beteiligung der Hansestadt am Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und der Erschließung der Flächen auf niedersächsischer Seite gehen. Auch Fragen des Branchen-Profils in Achim-West dürften eine Rolle spielen. Auf diese Weise sollen möglichst inhaltliche Konkurrenzen zwischen der neuen Fläche und dem Bremer Gewerbegebiet Hansalinie vermieden werden.