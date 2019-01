Oberbürgermeister Melf Grantz, Bürgermeister Carsten Sieling, Bürgermeisterin Karoline Linnert und Bürgermeister Torsten Neuhoff (von links) unterzeichnen die Absichtserklärung zum künftigen kommunalen Finanzausgleich. (SENATSPRESSESTELLE)

Das Land Bremen und seine beiden Kommunen Bremen und Bremerhaven ordnen ihre Finanzbeziehungen neu. Darauf haben sich die Spitzen der Gebietskörperschaften geeinigt. Eine entsprechende Absichtserklärung wurde am Mittwoch im Rathaus unterzeichnet. Kern der Verständigung ist eine Umschichtung von Landesmitteln hin zu den Stadtgemeinden. Außerdem übernimmt das Land im Jahr 2020 die Schulden der beiden Kommunen, was zu einer erheblichen Zinsersparnis für Bremen und Bremerhaven führt. Unterm Strich soll so der finanzielle Spielraum der Kommunen deutlich ausgeweitet werden. Die Absichtserklärung muss noch durch entsprechende Beschlüsse der Bürgerschaft und der Bremerhavener Stadtverordnetenversammlung Rechtskraft erlangen. Das soll noch vor der Landtagswahl am 26. Mai geschehen.

Bürgermeister Carsten Sieling (SPD), Finanzsenatorin Karoline Linnert (Grüne), Bremerhavens Stadtoberhaupt Melf Grantz (SPD) und Kämmerer Torsten Neuhoff (CDU) begrüßten die Einigung, um die hinter den Kulissen lange Zeit heftig gerungen wurde. „Wir regeln für eine gute Dekade das Verhältnis des Landes zu seinen beiden Stadtgemeinden“, sagte Sieling bei einer Pressekonferenz. Sowohl Linnert als auch Oberbürgermeister Grantz begrüßten den Umstand, dass sich der Streit um die Finanzausstattung der Kommunen nun nicht mehr in die nächste Wahlperiode hineinziehen wird. Unabhängig von der Frage künftiger politischer Bündniskonstellationen hätten Bremen und Bremerhaven nun Planungssicherheit.