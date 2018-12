Carsten Sieling und Stephan Weil (beide SPD) hoffen auf mehr Veränderung. (Archivbild) (Carmen Jaspersen/dpa)

Nach den Turbulenzen dieses Jahres hofft Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil, dass die große Koalition in Berlin das Vertrauen der Bevölkerung zurückgewinnt. "Ich wünsche mir, dass die Bundesregierung im nächsten Jahr nicht mehr durch Krisen und Querelen, sondern durch Konzepte und Erfolge auffällt", sagte der Sozialdemokrat der Deutschen Presse-Agentur in Hannover.

Notwendig sei etwa ein Konzept zur Umsetzung der neuen Brüsseler Klimaschutz-Ziele für Neuwagen, die eine drastische Senkung des CO2-Ausstoßes vorsehen. "Wenn das Ganze für Deutschland realisierbar sein soll, dann wird die ökologische Modernisierung der Industriegesellschaft ein Top-Thema für die Bundesregierung sein müssen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das allen Beteiligten schon bewusst ist", sagte Weil. Er sieht die Brüsseler Beschlüsse wegen ihrer Konsequenzen für die Arbeitsplätze in der Automobilindustrie eher kritisch.

Die Bundesregierung müsse über den Tellerrand blicken und die eigentlich großen Aufgaben angehen, forderte Weil.

Sieling: Endspurt in letzten Wochen

Auch sein Bremer Amtskollege Carsten Sieling, Regierungschef des kleinsten Bundeslandes, findet die Bilanz der GroKo in diesem Jahr eher enttäuschend. "Wenn man das ganze Jahr betrachtet, muss man eigentlich sagen, dass das eine traurige Darstellung und eine traurige Leistung war." Allerdings sei in den letzten Wochen ein beachtlicher Endspurt gelungen, sagte Sieling der dpa. Ein Beispiel für Fortschritte sei etwa das "Gute-Kita-Gesetz", mit dem Kindertagesstätten besser und für Geringverdiener kostenlos werden sollen.

Mehr zum Thema Weihnachtsansprache im Video Carsten Sieling: "Bremen ist ein weltoffenes Bundesland" In seiner Rede ruft Carsten Sieling alle Menschen im Land Bremen dazu auf, an einer offenen ... mehr »

"Das sind deutliche Signale, dass es zumindest einen leistungsfähigen Teil in der Koalition gibt", sagte Sieling. Verantwortlich für diese Fortschritte sei die SPD. "Auch wenn das in der Wahlbevölkerung noch nicht hinreichend wahrgenommen wird."

Das Vertrauen zwischen Union und SPD in Berlin hat sich nach Einschätzung Sielings in vielen Jahren verbraucht. Die große Koalition sei letztlich nicht mehr als eine Arbeitsbeziehung, die aus einer politischen Notlage entstanden sei. "Es kann nicht zusammenwachsen, was nicht zusammengehört." (dpa)