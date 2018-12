Investiert der Bund künftig in Bildung oder andere Bereiche, müssen sich die Länder mit der Hälfte der Summe beteiligen. Das soll ab 2020 gelten. Der Digitalpakt selbst ist davon ausgeschlossen. (Symbolbild) (Carmen Jaspersen/dpa)

Die Bundesländer Niedersachsen und Bremen haben vor einem Hinauszögern des dringend benötigten Digitalpakts für Schulen gewarnt. Es bestehe massiver Investitionsbedarf, vor allem in die Infrastruktur, hieß es aus beiden Bundesländern, die aber zugleich eine geplante Gesetzesänderung für eine künftige Bund-Länder-Kostenteilung von 50:50 kritisierten. "Wir appellieren dringend an die Bundesebene, diesen durch die Hintertüre in die Gesetzesänderung hineinformulierten Passus zu streichen. Ansonsten droht der Digitalpakt kläglich zu scheitern", warnte Niedersachsens Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD).

Bremens Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) betonte, der Digitalpakt sei wichtig, um das Bildungssystem in Deutschland zukunftsfähig zu machen. "Die Schulen in Deutschland warten auf diese wichtige Entscheidung, das darf jetzt keine Hängepartie werden. Ich habe weder Verständnis dafür, dass sich jetzt einzelne Länder aus den bisherigen Verabredungen verabschieden, noch dass in Berlin aufgesattelt wird." Dass jetzt versucht werde, in einer "Hauruck-Aktion" eine hälftige Beteiligung der Länder an allen zukünftigen Projekten des Bundes durchzusetzen, sei nicht akzeptabel.

Der neue Kostenschlüssel im Gesetz soll die Finanzierung gemeinsamer Bund-Länder-Programme definieren. Investiert der Bund künftig in Bildung oder andere Bereiche, müssen sich die Länder mit der Hälfte der Summe beteiligen. Das soll ab 2020 gelten. Der Digitalpakt selbst ist davon ausgeschlossen, dafür müssen die Länder "nur" zehn Prozent Eigenanteil aufbringen. Für die Änderung des Grundgesetzes ist nach der bereits erfolgten Zustimmung des Bundestags am 14. Dezember auch ein Ja der Länder im Bundesrat nötig. Fehlt im Bundesrat die Zweidrittelmehrheit, wäre der Digitalpakt gescheitert und könnte nicht wie geplant am 1. Januar 2019 in Kraft treten.

Im niedersächsischen Kultusministerium verwies man darauf, dass es eine Aufgabe von nationaler Bedeutung sei, die öffentlichen Schulen auf Augenhöhe mit der Realität zu bringen. "Dieses Ziel zu erreichen gefährdet der Bund nun mit seinem kurzfristigen und unabgestimmten Vorgehen bei der notwendigen Grundgesetzänderung", kritisierte ein Sprecher.

Gegen die beabsichtigte Gesetzänderung gab es am Wochenende massiven Widerstand aus mehreren Ländern, weshalb die Entscheidung im Bundesrat scheitern könnte. Die Ministerpräsidenten von Bayern, Baden-Württemberg, Hessen, Nordrhein-Westfalen und Sachsen machten in einem gemeinsamen Beitrag für die "Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung" ihre Ablehnung deutlich, weil die Änderung aus ihrer Sicht zu sehr in die Länderhoheit eingreifen würde. (dpa)