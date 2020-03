In der Coronakrise bieten Kitas in Bremen und umzu eine Notbetreuung an. (Uwe Anspach /dpa)

Das Kita-Personal in Bremen und im niedersächsischen Umland muss zum großen Teil auch in diesen Tagen seinen Dienst leisten: In der Stadtgemeinde Bremen waren am Mittwoch knapp 337 Kinder in insgesamt 221 Kitas in der Notbetreuung, teilte das Bildungsressort auf Anfrage mit. Das sind 1,4 Prozent der rund 22 500 Kita-Kinder in Bremen. Die Zahl der betreuten Kinder schwankt allerdings, weshalb viele Einrichtungen jeden Tag neu planen müssen. Unterdessen will das Bildungsressort in den Osterferien die Regeln lockern: Sind beide Elternteile berufstätig und einer davon in einem Gesundheitsberuf, besteht ebenfalls ein Anspruch auf eine Notbetreuung.

Der zweitgrößte Träger der Stadt, die Evangelischen Tageseinrichtungen, hat in der vergangenen Woche an 33 seiner 65 Standorte bis zu 100 Kinder betreut. Die Zahlen variierten, weil auch die Vorgaben des Senats, welche Familien einen Anspruch auf Notbetreuung haben, sich stets änderten, erklärte Carsten Schlepper, Leiter des Bremer Landesverbandes der Evangelischen Kindertageseinrichtung. Die Auslastung an den Standorten sei unterschiedlich: Während an einer Kita in Schwachhausen knapp ein Drittel der Kinder in der Notbetreuung sei, seien es an anderen Standorten nur ein oder zwei.

Grundsätzlich gelte, dass eine Fachkraft sich maximal um fünf Kinder in einer Gruppe kümmere, die Abstandsregel von zwei Metern sei dabei kaum einzuhalten. „Das ist eine Herausforderung für unsere Leute“, sagt Schlepper. Jedes Kind soll zudem in seiner bisherigen Kita betreut werden. Während von den knapp 900 pädagogischen Mitarbeitern nur ein Bruchteil im Notdienst sei, arbeite der Rest im Homeoffice. Dort halten sie Kontakt mit den Familien und bieten zudem eine Fachberatung für die Zeit zu Hause an.

Auch im niedersächsischen Umland ist das Kita-Personal weiterhin im Einsatz: In der Gemeinde Schwanewede werden in den Kindertagesstätten am Dreienkamp und an der Worpsweder Straße zusammen laut Fachbereichsleiter Jens Bunk im Durchschnitt acht bis neun Kinder betreut. „Die Vergabe der Plätze handhaben wir sehr restriktiv. Wir prüfen in jedem Einzelfall genau, ob die Voraussetzungen für eine Notbetreuung erfüllt sind“, sagt Bunk. Neben Kindern von Eltern bestimmter Berufsgruppen werden laut Fachbereichsleiterin Ilka Becker auch besondere Härtefälle wie etwa eine drohende Kündigung berücksichtigt.

Die Zahlen variierten von Tag zu Tag

„Entscheidend ist die Notsituation“, ergänzt Bunk. In Lemwerder werden drei Kindergartenkinder in zwei Einrichtungen betreut. Mit Beginn der Ferien werde sich das Bild ändern, sagt Fachbereichsleiterin Jutta Zander. „Uns liegen Anfragen für Hort und Kindergarten vor“, berichtet die Verwaltungsmitarbeiterin auf Nachfrage. Die Zahlen variierten dabei von Tag zu Tag.

Der DRK-Kreisverband Osterholz, der sich in seinen Vorschuleinrichtungen sonst um 680 Kinder kümmert, hat zurzeit 23 Kinder in der Notbetreuung, davon sind neun im Krippenalter. Wie DRK-Kreisgeschäftsführer Patrick Grotheer auf Anfrage mitteilt, werden die 23 Mädchen und Jungen zurzeit in neun verschiedenen DRK-Kitas des Kreisgebiets betreut. „Mein Eindruck ist, dass die Eltern mit dieser Ausnahmesituation sehr vernünftig umgehen“, sagt er. Vermutlich hätten einige Familien auch kreative Selbsthilfe-Lösungen oder verständnisvolle Arbeitgeber gefunden.

In der Stadt Osterholz-Scharmbeck wird die Notbetreuung in den elf städtischen Kitas kaum in Anspruch genommen, wie eine Nachfrage im Rathaus ergeben hat. Die Anzahl der Nutzer schwankt täglich: Anfangs lag sie stadtweit bei sieben Kindern pro Tag, dann jedoch waren an anderen Tagen gar keine Kinder in städtischen Einrichtungen zu beaufsichtigen. Für die Woche geht man von ein bis zwei Kindern täglich aus. In den Kitas der Samtgemeinde Hambergen sind derzeit fünf Kinder in Notbetreuung.

In Bassum werden derzeit drei Kinder in der Kita Kinder-Reich von zwei Erzieherinnen betreut, in der Vorwoche gab es keine Anmeldung. In Syke dagegen gibt es mehr Eltern, die die Notbetreuung in Anspruch nehmen: Insgesamt neun Kinder werden dabei in den Kitas Gesseler Feldmäuse und Wundertüte versorgt. In der Stadt Verden waren zuletzt 28 Kinder in 15 Kitas in der Notbetreuung, in Ganderkesee waren es 21 Kinder in 18 Einrichtungen.