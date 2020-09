Teilnehmer einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen stehen vor dem Reichstag in Berlin, ein Teilnehmer hält eine Reichsflagge. (Fabian Sommer /dpa)

Reichsfahnen und Reichskriegsfahnen zu zeigen ist in Bremen künftig verboten. Ein entsprechender Erlass der Innenbehörde gilt ab Montag. Reichsbürger, rechte Verschwörungstheoretiker und manch sogenannter Corona-Gegner trage auf Demonstrationen Reichskriegsflaggen vor sich her oder hänge sie bei sich zu Hause aus dem Fenster, so die Innenbehörde am Freitag.

Innensenator Ulrich Mäurer (SPD): „Es war an der Zeit, zu handeln. Die Flaggen können jetzt von der Polizei in Bremen und Bremerhaven konfisziert werden.“ Außerdem drohten Bußgelder bis zu 1000 Euro.