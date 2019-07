Frauen im Topmanagement von öffentlichen Unternehmen sind, wie die Untersuchung zeigt, generell weiter unterrepräsentiert. (Patrick Pleul/zb/dpa)

In der Stadt Bremen liegt der Anteil von Frauen in Führungspositionen bei den öffentlichen Unternehmen bei 25 Prozent. Damit verfehlt Bremen die von SPD und Grünen anvisierte Frauenquote von 50 Prozent für die Hansestadt deutlich. Im Koalitionsvertrag für die vergangene Legislaturperiode sprachen sich damals die Partner für dieses Verhältnis aus. In Bremerhaven liegt der Wert sogar noch niedriger: Dort sind 20,7 Prozent der Topjobs der kommunalen Betriebe an Frauen vergeben.

Das Ergebnis aus einer Studie der Zeppelin Universität Friedrichshafen stimmt Bettina Wilhelm, die Bremer Landesbeauftragte für Frauen, nicht zufrieden: „Das ist viel zu wenig.“ Wilhelm spricht sich für paritätisch besetzte Führungsetagen und Kontrollgremien aus. Dass durch die Bürgerschaftswahl Aufsichtsräte teilweise neu besetzt werden müssen, sieht sie als Chance. „Man sollte gezielt Frauen suchen. Denn es gibt genug qualifizierte Frauen.“

Mehr zum Thema Parité-Gesetz Bremer Grüne fordern kategorische Quote Bremens Grüne wollen, dass die im Mai neugewählte Bürgerschaft sich in der nächsten ... mehr »

Frauen im Topmanagement von öffentlichen Unternehmen sind, wie die Untersuchung zeigt, generell weiter unterrepräsentiert. In Niedersachsen ist der Anteil von Frauen in Führungspositionen mit 11,7 Prozent im Vergleich besonders gering. Damit gehört das Bundesland mit Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein zu den Schlusslichtern. Ebenso liegen auch die Städte Hannover (17,6 Prozent) und Osnabrück (14,3 Prozent) unter dem Schnitt von insgesamt 19,3 Prozent Frauen in der Geschäftsführung oder dem Vorstand der Unternehmen.

Der künftige Bremer Senat will an den Zielen festhalten. Für die Aufsichtsräte hat er ein klares Ziel formuliert. „Die Aufsichtsgremien der Beteiligungen und Gesellschaften sollen zu 50 Prozent mit Frauen besetzt werden“, steht im Koalitionsvertrag, auf den sich SPD, Grüne und Linke vor wenigen Wochen geeinigt haben. Laut einer Sprecherin der Senatorin für Finanzen ist das jedoch weiter auszulegen, denn auch Geschäftsführer- und Vorstandsposten seien hier gemeint.

Frauen können Führungsqualitäten unter Beweis stellen

Eine Quote für Positionen auf den Ebenen unter der Geschäftsführung hält die Frauenbeauftragte Bettina Wilhelm ebenfalls für sinnvoll. Hier könnten Frauen Erfahrungen sammeln und beweisen, dass sie für Führungspositionen qualifiziert seien. Der Beteiligungsbericht der Stadt Hannover, der Auskunft darüber gibt, an welchen Unternehmen die Kommune beteiligt ist, befasst sich auf mehreren Seiten damit, mit welchen Maßnahmen sie Frauen fördern wollen. So eine Übersicht fordert Wilhelm auch für den Beteiligungsbericht des Landes Bremen.

Der Klinikverbund Gesundheit Nord hat bereits zwei Chefinnen: Hier sind mit Jutta Dernedde und Heike Penon zwei von vier Geschäftsführerposten mit Frauen besetzt. Die angestrebte Quote wäre hier erfüllt. Mit Susanne Kirchmann steht seit 2016 eine Geschäftsführerin an der Spitze von Immobilien Bremen. Dabei handelt es sich um eine Anstalt des öffentlichen Rechts, die für die meisten öffentlich genutzten Grundstücke und Gebäude Bremens zuständig ist.

Mehr zum Thema Gleichstellungsgesetz wirkt kaum Frauenbeauftragte in Bremen schlagen Alarm Die Bremer Frauenbeauftragten fordern eine Verschärfung des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) und ... mehr »

In der Studie haben sich die Autoren 69 Städte und 1463 öffentliche Unternehmen angesehen. Die Forschergruppe unter Ulf Papenfuß analysierte dabei die Daten aus April und Mai dieses Jahres. Insgesamt stieg der Anteil von Frauen in den Führungspositionen der kommunalen Unternehmen demnach leicht um 1,3 Prozentpunkte gegenüber dem Vorjahr. Städte, die bereits zuvor eine geringe Repräsentation verbuchten, fielen aber teils sogar weiter zurück. Offenbach am Main schneidet mit 54,5 Prozent am allerbesten ab, Berlin folgt dann mit 40,3 Prozent. In den Städten Braunschweig, Flensburg, Ludwigshafen und Neunkirchen gab es den Angaben zufolge im Untersuchungszeitraum dagegen keine weiblichen Führungskräfte. Die Gründe dafür wurden nicht untersucht.

Wissenschaftler Papenfuß sieht ausgehend von den selbst formulierten Zielen in vielen Städten nach wie vor großen Handlungsbedarf bei den kommunalen Unternehmen. Seine Untersuchung soll dazu beitragen, dass die Repräsentation der Frauen stärker in den Blick genommen wird. „Gerade für öffentliche Unternehmen ist die öffentliche Hand gehalten, durch konkrete Maßnahmen ihre gesellschaftspolitische Vorbildfunktion und ihre Einflussmöglichkeiten als Eigentümerin wahrzunehmen“, plädiert Papenfuß.