Das kleinste Bundesland wird seine Klimaziele für 2020 weit verfehlen. Das hat Bremens Umweltsenator Joachim Lohse (Grüne) angekündigt. Bremen hatte sich vorgenommen, bis 2020 seinen Kohlenstoffdioxid-Ausstoß gegenüber 1990 um 40 Prozent zu senken. Zuletzt hatte Bremen den Ausstoß bis 2014 um knapp zehn Prozent gesenkt.

Damit ist Bremen noch deutlich weiter vom 40-Prozent-Ziel entfernt als Deutschland insgesamt. Das Bundesumweltministerium geht davon aus, dass bundesweit bis 2020 ohne Nachsteuern bestenfalls 33 Prozent weniger CO₂ erreicht werden. Wenn Bremen seine Bemühungen für Klimaschutz nun verstärken würde, könnten laut einem Prognos-Gutachten bis 2020 zwischen 16 und 20 Prozent Verringerung des Treibhausgases erreicht werden, sagt Senator Lohse im Gespräch mit dem WESER-KURIER.

Er übt Kritik an der scheidenden Bundesregierung: Diese habe „zwei große Fehler gemacht“, so Lohse: „Sie hat das Erneuerbare-Energien-Gesetz in seiner Wirksamkeit weitgehend zerstört, und sie hat den Kohleausstieg versäumt.“ Bremen habe „nicht die Hebel in der Hand, um das Klimaziel bis 2020 zu erreichen“, so Lohse. „Es ist ein Wahnsinn, dass die Autos immer größer und schwerer werden. Bestimmte Megatrends, auf die Bremen kaum Einfluss hat, laufen im Moment in die falsche Richtung.“

In diesem Jahr hat Bremen und damit Lohse den Vorsitz der Umweltministerkonferenz. Das Bundesgremium wird zweimal in Bremen tagen, einmal im Juni im Park Hotel im Bürgerpark und einmal im November im Radisson Blu Hotel in der Altstadt. Zuletzt wurde auch auf Bundesebene über Klimapolitik diskutiert: Sondierer von CDU, CSU und SPD kippten Deutschlands Klimaziele für 2020 und nahmen 2030 in den Fokus.

Niedersachsens Landesregierung bezieht sich bei ihren Klimazielen schon jetzt auf 2030 – sie will bis dahin 70 Prozent der Treibhausgase einsparen. Als wesentliche Handlungsfelder hatte sich Bremen vorgenommen, Gebäude energetisch zu sanieren, bei der Stromerzeugung stärker auf erneuerbare Energien zu setzen, in der Wirtschaft energieeffizienter zu werden und den Verkehr umweltfreundlicher zu gestalten.

Woran liegt es, dass Bremen besonders weit hinter den eigenen Zielen zurück liegt? Der Umweltsenator macht dafür unter anderem verantwortlich, dass der Ausbau erneuerbarer Energien in Bremen weniger möglich gewesen sei als anderswo. In Bremen lag der Anteil des Stroms aus erneuerbaren Energien zuletzt bei zehn Prozent, im Bund bei 30 Prozent. Im Stadtstaat gebe es wenig Platz für Windräder, stellt der Umweltverband Bremen fest. Dafür gebe es hier noch viel Potenzial für mehr Solarenergie.

Lohse führt zudem an, dass in den vergangenen Jahren mehr Müll aus der Region in Bremens Verbrennungsanlagen verfeuert worden sei: „Die Müllverbrennung ist hier extrem ausgeweitet worden.“ Die Menge des verbrannten Mülls habe sich seit 1990 verdoppelt. Hinzu kommt – darin sind sich Senator und Umweltschützer einig: Viele Bremer Unternehmen würden heute zwar energieeffizienter arbeiten, zugleich aber deutlich mehr produzieren und so mehr Emissionen verursachen. „Man hat das Wirtschaftswachstum und dessen Auswirkungen unterschätzt“, sagt Lohse.

Martin Rode, Geschäftsführer des Umweltverbands BUND in Bremen, kritisiert die langsamen Fortschritte beim Klimaschutz im kleinsten Bundesland: „Wir sind meilenweit entfernt von dem, was man sich vorgenommen hat. Bremen hat nur ein Viertel seines Ziels erreicht, das ist schon sehr schlecht.“ Der bundesweite Kohleausstieg wäre entscheidend, um eine deutliche Verbesserung zu erzielen, sagt auch er.

Nur wenige große Projekte im Bereich Verkehr

Doch Bremen könne viel mehr tun. Man habe zwar bei Energiestandards für Gebäude einiges unternommen, im Bereich Verkehr aber nur wenige große Projekte umgesetzt, um öffentliche Verkehrsmittel und Radverkehr zu stärken, kritisiert Rode. Projekte wie der Ausbau der Straßenbahnlinien 1 und 8 nach Huchting und Weyhe würden nur in der Schublade existieren. Auch die Umsetzung von sieben geplanten Rad-Premiumrouten sei nicht in Sicht – bestenfalls werde für eine einzige davon bis 2020 mit dem Bau begonnen.

Der Senator räumt ein, Bremen sei im Verkehrsbereich „nicht besonders gut“ vorangekommen. Zwar seien die Linie 1 nach Mahndorf und die Linie 4 nach Lilienthal ausgebaut worden. „Aber bei der Verlängerung der Linie 1 nach Huchting und der Linie 8 nach Weyhe treten wir auf der Stelle.“ Beide Projekte würden durch juristische Hindernisse und Uneinigkeit in der Koalition gebremst, so Lohse.