0,2 Grad haben Bremen zu einer neuen Bestmarke gefehlt. (Frank Rumpenhorst/dpa)

Um nur 0,2 Grad hat Bremen die Einstellung des Temperaturrekords vom 9. August 1992 verpasst. Gegen 15 Uhr zeigte die Messstation am Flughafen Bremen 37,4 Grad an. "Mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit wird der Rekord in Bremen heute nicht mehr gebrochen", erklärte Stefan Zimmer, Meteorologe beim Deutschen Wetterdienst (DWD) gegenüber unserer Zeitung. Auch für Freitag steht kein neuer Bestwert an. "Während in Nordrhein-Westfalen nochmal Temperaturen von 38 bis 39 Grad erwartet werden, wird es in Bremen mit 33 Grad etwas kühler", so Zimmer.