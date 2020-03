Namen von Kindern an Schubkästen in einer Kindertagesstätte: Wegen der Coronavirus-Pandemie gibt es keine Betreuung und jetzt auch keine Elternbeiträge mehr. (Patrick Pleul)

Weil wegen der Corona-Pandemie sämtliche Einrichtungen für die Kinderbetreuung geschlossen sind, werden die Elternbeiträge für Krippen, Horte und auch Tagesmütter zunächst für den Monat April erlassen. Bei bereits erfolgter Zahlung sollen die Beträge erstattet werden. Das hat der Bremer Senat jetzt beschlossen.

„Wir wissen, dass sich die finanzielle Lage mancher Familien beispielsweise durch gekürzte Arbeitszeiten und unbezahlte Urlaubstage aktuell verschlechtert. Die Maßnahme soll helfen, diese prekären Situationen zumindest etwas abzumildern“, erklärte Bildungssenatorin Claudia Bogedan (SPD) bei der Vorstellung des Senatsbeschlusses. Die Entscheidung betrifft die Eltern von rund 8500 Kindern in der Stadt Bremen, die zusammen durchschnittlich 770 000 Euro pro Monat an die Stadtgemeinde überweisen. Für Bremerhaven will der Magistrat der Stadt zeitnah eine ähnliche Regelung auf den Weg bringen.

Nicht von dem Zahlungserlass berührt sind Eltern mit Kindern zwischen drei und sechs Jahren in Kindertagesstätten, weil sie ohnehin keine Beiträge bezahlen müssen. Ihnen wird allerdings ebenso wie den Hort- und Krippenkindern für April die monatliche Verpflegungspauschale von 35 Euro erlassen oder erstattet. Bogedan betonte, der Beschluss gelte zunächst für den gesamten April, auch wenn in dem Monat wieder eine Betreuung angeboten werden sollte. „Falls es dagegen zu längeren Schließungen kommt, werden wir für den Mai erneut darüber entscheiden.“

Unabhängig von den ausfallenden Elternbeiträgen sollen sämtliche Träger der jeweiligen Einrichtungen weiterhin die Gelder für ihre Betreuungsplätze bekommen. Das gilt sowohl für institutionelle Einrichtungen der Kirchen und Wohlfahrtsverbände, wie auch für Elternvereine und Tagesmütter. Laut Bogedan soll so zumindest in diesem Bereich Kurzarbeit oder gar finanzielle Nothilfe für Selbstständige vermieden werden (siehe Bericht unten auf der Seite).

Noch offen ist, wie der gesamte Prozess von Zahlungserlass und Rückerstattung abgewickelt wird. „Wir arbeiten jetzt an einer möglichst pragmatischen Lösung für die praktische Umsetzung. Sobald das geklärt ist, werden wir umgehend die Eltern informieren“, versprach Bogedan.

Noch weitergehende Forderungen hatte in diesem Zusammenhang zuvor bereits die Bremer FDP formuliert. So sollten auch Eltern, die ihre Kinder in die Notbetreuung geben, keine Beiträge mehr entrichten, weil sie kein Privileg nutzten, sondern in systemrelevanten Berufen für die Allgemeinheit tätig seien.

„Als Zeichen der Solidarität sollten gerade diese Eltern von allen Kosten befreit werden“, erklärte Birgit Bergmann, bildungspolitische Sprecherin der FDP-Fraktion Bremen. Weil viele Familien zudem schon jetzt Überstunden und Urlaubstage einsetzten, um ihre Kinder zu betreuen, fordert Bergmann, in den Sommerferien auf Schließzeiten in den Einrichtungen zu verzichten. „Auch hier muss der Senat mit den Trägern verbindliche Regelungen erarbeiten.“

Mehr zum Thema Fitnessstudio, Events und Vereine Was die Corona-Krise für Verträge bedeutet Das neue Coronavirus sorgt dafür, dass viele derzeit unfreiwillig auf einiges verzichten müssen - ... mehr »

Abiturtermine stehen fest

Verbindlich geregelt sind jetzt zumindest die Bremer Abiturtermine für dieses Jahr. An dem ursprünglichen Prüfungstermin vom 22. April bis 7. Mai wird dabei festgehalten. Zusätzlich wird jetzt ein zweiter Haupttermin vom 12. bis 29. Mai angeboten. Die betroffenen Schüler können sich laut Bildungsressort frei für einen der Termine entscheiden. Sollten Erkrankungen gleich welcher Art die vorgesehene Prüfung verhindern, sei vom 15. bis 20. Juni ein weiterer Nachschreibetermin angesetzt.

„Das genaue Prozedere, bis wann sich Schüler für einen der Termine entscheiden müssen, wird gerade erarbeitet“, teilte Bogedan mit. Man sei zudem in enger Abstimmung mit dem Gesundheitsressort, um die hygienischen und medizinischen Voraussetzungen für die Prüfungen zu gewährleisten. An den Abschlussprüfungen am Ende der 10. Klassen wird unverändert festgehalten, weil sie ohnehin erst im Sommer stattfinden. Ob es dafür durch entgangenen Unterrichtsstoff zu geänderten Prüfungsthemen kommt, werde zum gegebenen Zeitpunkt entschieden.