Die Zahl der Hörer bei Bremen Vier ist auf 253.000 zurückgegangen. Ein neues Programm soll nun zur Trendwende beitragen. (Christina Kuhaupt)

Bremen Vier, dem Anspruch nach die Popwelle von Radio Bremen, gibt sich vom 3. Februar an ein neues Profil und will wieder Anschluss an ein jüngeres Publikum finden. Ende Dezember waren Einzelheiten der geplanten Programmreform durchgesickert. Darunter der Abgang altgedienter Moderatoren wie Jens-Uwe Kraus von der „Morgenshow“ und Arnd Zeigler mit seiner Sendung „Zeiglers wunderbare Welt des Pop“. Am Montag hat der Sender ausführlich darüber informiert, was aus Radio Bremen Vier werden soll. Ziel ist demnach, einen neuen Musikmix zu kreieren, die einzelnen Formate anders zu justieren oder neu zu erfinden und insbesondere die Morgenshow stärker mit den sozialen Netzwerken zu verknüpfen.

Bremen Vier hat nach Angaben der Rundfunkanstalt aktuell eine werktägliche Reichweite von 18,7 Prozent und erreicht im Ausstrahlungsgebiet 253.000 Menschen. Vor drei Jahren waren es noch 22,6 Prozent, die Zahl der Hörer betrug damals 332.000. In der Zwischenzeit war mit dem Jugendsender Bremen Next allerdings eine weitere Welle hinzugekommen.

Das Morgen- und Abendprogramm von Bremen Vier soll nun grundlegend modernisiert werden. „Wir haben im vergangenen halben Jahr intensiv an den vielen neuen Ideen für Bremen Vier gearbeitet“, sagt Bremen-Vier-Chef Helge Haas, „jetzt sind wir gespannt, wie das neue Programm bei unseren Hörerinnen und Hörern ankommt.“ Die neue Morgenshow werde künftig von einem ganzen Team moderiert. Als feste Stimmen mit dabei seien die Moderatoren Keno Bergholz und Marilena Dahlmann.

Im Abendprogramm gibt es ab Februar werktags die „Bremen Vier Nachtschicht“ mit Musik, Interviews und Livekonzerten. „Wir haben uns vom Konzept der Spezialsendungen verabschiedet, weil wir dadurch jeden Abend ein völlig anderes Musikprogramm hatten, das nur noch wenig mit dem zu tun hatte, was wir tagsüber bei Bremen Vier machen“, erklärt Musikchef Kai Tölke. Die bisherigen Formate „Rockt“ und „Heuckzeug“ teilen sich künftig den Sonntagabend und ersetzen dort „Vorsicht Völz!“. Die Sendungen „Axel P.“ und „Remmidemmi“ fallen weg.