Bremen. Die Bevölkerung im Land Bremen wird in den nächsten zwanzig Jahren weiter moderat zunehmen, aber auch im Jahr 2038 noch nicht die Marke von 700 000 Einwohner erreicht haben. Davon geht das Statistische Landesamt (Stala) in einer noch unveröffentlichten Vorausberechnung aus. Für die Stadt Bremen wird im Prognosezeitraum ein Wachstum um etwa 12 000 Bewohner vorhergesagt, während die Zahlen in Bremerhaven nach Einschätzung der Experten ungefähr stabil bleiben werden. Aktuell leben in der Stadtgemeinde Bremen rund 548 000 Menschen, in der Seestadt in etwa 113 000.

Den Statistikern ist bei ihrer Projektion bewusst, dass für die Annahmen zu Geburtenzahlen, Sterbefällen, Binnenwanderung und Zuzügen aus dem Ausland eine gewisse Schwankungsbreite zugrundezulegen ist und dass dieser Korridor wächst, je weiter die Vorhersage in die Zukunft reicht. Die genannten Zahlen stellen daher einen Mittelwert dieses Prognosekorridors dar.

Die Geburtenraten sind bundesweit und auch im Land Bremen seit 2012 angestiegen. Neben guten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und einer verbesserten Vereinbarkeit von Familie und Beruf hat dazu insbesondere die Zuwanderung beigetragen. Die Zahl der Geburten bei nichtdeutschen Frauen ist signifikant angestiegen. Gleichwohl gehen die Stala-Experten davon aus, dass die Geburtenzahlen im kleinsten Bundesland langfristig zurückgehen werden. Eine weitere statistische Größe, die auf Bevölkerungsprognosen einwirkt, ist die Sterblichkeit. Die Lebenserwartung ist in Deutschland seit den 1970er- Jahren ange­stiegen, bei Männern auf 77,2 Jahre in 2016/18 und bei Frauen auf 82,5 Jahre. Nach dem Jahr 2000 flachte dieser Anstieg ab. „Langfristig wird weiterhin ein Anstieg der Lebenserwartung durch medizinisch-technischen Fortschritt und Prävention bei Herausforderungen durch gesundheitsschädliches Verhalten erwartet“, heißt es in der Stala-Prognose.

Am schwierigsten vorherzusehen sind die Wanderungsgewinne und -verluste. In den vergangenen Jahren verzeichnete Bremen in der Regel eine Abwanderung von Bewohnern, insbesondere von Mittelschichtsfamilien, in den sogenannten Speckgürtel, also in Umlandgemeinden wie Lilienthal, Weyhe oder Osterholz. Dass die Bevölkerung trotzdem wuchs, war der Zuwanderung aus dem Ausland geschuldet. Bleibt das so? Die Statistiker lassen das offen und verweisen auf die Vielzahl von Faktoren, die auf die Zuwanderung aus dem Ausland einwirken. Die Migration werde „durch die demografischen und ökonomischen Entwicklungen in den Herkunftsländern geprägt sein“, schreiben die Fachleute des Stala. Die deutsche Migrationspolitik werde sich voraussichtlich stark am Arbeitskräftebedarf orientieren. Bei den Flüchtlingszahlen sind weitere Einflussgrößen wie Gefährdungslage, Anerkennungspraxis, Grenzschließungen, Fluchtrouten und beispielsweise die Umsetzung des EU-Türkei-Abkommens zu nennen. Die Innenbehörde wagt vor diesem Hintergrund eine halbwegs seriöse Voraussage nur bis einschließlich 2021. Sie geht für das laufende und das kommende Jahr von jeweils rund 2500 Personen aus. Diese Zahl schließt den Familiennachzug ein.

Was die Bevölkerungsverteilung innerhalb der Stadtgrenzen angeht, ist eine Vorhersage ebenfalls mit großen Unwägbarkeiten behaftet. Jedes Jahr finden rund 40 000 Umzüge innerhalb der Bremer Stadtgrenzen statt. In jüngerer Vergangenheit war die Wanderungsdynamik insbesondere in den innenstadtnahen Ortsteilen sehr ausgeprägt. Begehrte Stadtteile wie die Neustadt, die östliche Vorstadt oder Horn-Lehe dürften auch weiterhin eine hohe Anziehungskraft ausüben. Ein halbwegs verlässlicher Gradmesser für künftiges Bevölkerungswachstum ist zudem die Neubautätigkeit in den Quartieren. Die Statistiker gehen deshalb davon aus, dass im Zeitraum bis 2028 die Ortsteile Überseestadt, Hulsberg, Huckelriede, Ellener Feld, Altstadt und Osterholz das größte relative Bevöl­kerungswachstum verzeichnen werden.

Was sich definitiv ändern wird, ist die Altersstruktur der Bremer Bevölkerung. Bis zum Prognosehorizont 2038 wird durch die Alterung der sogenannten Babyboomer der Anteil der über 65-jährigen an der Einwohnerschaft um fast 20 Prozent zunehmen. In der Altersgruppe 45 bis 64 Jahre zeichnet sich dagegen ein Rückgang um gut sieben Prozent ab. Dagegen erwarten die Statistiker für die jüngeren Altersgruppen nur geringe Ausschläge in den Plus- oder Minusbereich.