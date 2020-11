Wie hier am Bremer Hauptbahnhof gilt auch in der Bremer Innenstadt eine Maskenpflicht. In einigen Bereichen wurde sie zeitlich ausgeweitet. (Sina Schuldt / dpa)

Mit einem Teil-Lockdown wird in Bremen und allen anderen deutschen Bundesländern ab Montag das öffentliche Leben heruntergefahren. Im Zuge des Lockdown hat Bremens Innensenator Ulrich Mäurer das Außerhaus-Verkaufsverbot für Alkohol sowie die Maskenpflichtzonen bis Ende November verlängert und Anpassungen vorgenommen. So ist der Verkauf von alkoholischen Getränken an der Schlachte sowie im Viertel weiterhin täglich ab 22 Uhr verboten, zuvor galt es nur am Wochenende. Betroffen von dem Verbot sind auch Kioske und Einzelhandel. Diese Maßnahme sei weiterhin erforderlich, um das Risiko von Menschenansammlungen zu verhindern, heißt es in einer Mitteilung des Innenressorts.

Weiterhin erhalten bleiben die bekannten Maskenpflichtzonen in der Bremer Innenstadt und anderen bekannten Plätzen, wie etwa dem Hauptbahnhof. In den Bereichen der Böttcherstraße inklusive der Schüttingstraße und der Straße Hinter dem Schütting sowie dem Schnoorviertel gilt die Maskenpflicht zukünftig auch sonntags. „Auch diese Teile der Fußgängerzone werden nicht nur an Wochentagen sondern gerade auch sonntags tagsüber stark frequentiert und der Mindestabstand ist nicht immer einzuhalten“, begründet Mäurer den Beschluss. Daher sei es notwendig, dass Menschen auch an sieben Tagen in der Woche eine Maske tragen. Wer sich weigert, in den Maskenpflichtzonen der Bremer Innenstadt eine Maske zu tragen, muss mit einer Geldstrafe von 50 Euro rechnen.

Wo in Bremen die Maskenpflicht gilt: