Die Stadtmusikanten sind bei Touristen eins der beliebtesten Fotomotive aus Bremen. (Frank Thomas Koch)

Bislang kommen pro Jahr rund zwei Millionen Touristen aus aller Welt nach Bremen, um sich Stadtmusikanten, Dom, Ratskeller und Co anzusehen. Bis zum Jahr 2025 sollen es rund drei Millionen Besucher für die Stadt werden, 3,45 Millionen im Land Bremen. Das sind zwei der Ziele der neuen Tourismusstrategie.

Vertreter aus Politik, Wirtschaft, Einzelhandel, Kultur und Kunst haben jetzt ein Konzept vorgelegt, in dem detailliert beschrieben wird, was Bremen und Bremerhaven tun wollen, um den Tourismus auszubauen. Am Dienstagnachmittag wird die Strategie öffentlich vorgestellt, am Mittwoch, 13. Juni, wird sie den Mitgliedern der Deputation für Wirtschaft, Arbeit und Häfen zur Abstimmung vorgelegt.

Als "übergeordnete Klammer", so heißt es in dem Papier, soll "das genussvolle Städteerlebnis" im Mittelpunkt stellen. Die Experten empfehlen, dass Bremen und Bremerhaven stärker als bisher zum Beispiel mit den großen Bier- und Kaffeemarken werben sollte, zudem sollen neue touristische Attraktionen wie schwimmende Beachclubs, ein "Airbus Airlebnis Center" oder eine 360-Grad-Kunstausstellung entwickelt werden.

3000 zusätzliche Betten

Künftig will man sich besonders auf "erlebnisorientierte junge Erwachsene" und "kulturorientierte Erwachsene" konzentrieren. Für sie sollen bis 2025 rund 3000 zusätzliche Betten in Hotels oder Pensionen geschaffen werden. Auch bei den Tagungsgästen will das Bundesland zulegen: Drei Prozent mehr Kongresse und Messen sollen nach Bremen gelockt werden, außerdem soll es jährlich "mindestens zwölf Großveranstaltungen mit überregionaler Ausstrahlungskraft und mehr als 1500 Tagungs- oder Kongressteilnehmern" geben.

Als erstes "Handlungsfeld" benennt die Tourismusstrategie einen Umbau in der bisherigen Struktur. Geplant ist, die Bremer Touristikzentrale ab 2019 mit den Abteilungen Marketing und Bremen.online der Wirtschaftsförderung Bremen zu einer "schlagkräftigen Tourismus- und Marketingeinheit" zusammenzulegen.