Das Hachez-Gelände in der Bremer Neustadt ist rund 10.000 Quadratmeter groß. (Frank Thomas Koch)

Kommt das Hachez-Gelände in der Westerstraße nun doch in städtische Hand? Das ist zumindest der Plan von Bremens Stadtentwicklungssenatorin Maike Schaefer. "Das Areal liegt zentral in der Neustadt und ist immens wichtig für die weitere Entwicklung des Stadtteils“, so Schaefer. Daher soll die Deputation für Mobilität, Bau und Stadtentwicklung in einer Sondersitzung am kommenden Dienstag ein Vorkaufsrecht für die Stadt sichern.

Für die Nutzung der Fläche hat Schaefer auch schon konkrete Vorstellungen. "Für die Weiterentwicklung des Hachez-Geländes ist eine urbane Mischnutzung denkbar, die für die Neustadt typisch ist“, so Schaefer. So sollen neben Wohnflächen und Kultureinrichtungen auch Freizeit- und Sporteinrichtungen Platz finden. Neben einer verbesserten Begrünung könnten auch Arbeitsplätze im Bereich der Kultur- und Kreativwirtschaft geschaffen werden.

Ob sich ein Vorkaufsrecht wirklich realisieren lässt, bezweifelten die Fachleute im Bauressort noch vor wenigen Wochen. "Es ist sehr zweifelhaft, ob es juristisch haltbar wäre, das Vorkaufsrecht nur für einen Einzeleigentümer zu schaffen", erklärte noch Ende August Behördensprecher Jens Tittmann gegenüber unserer Zeitung. Zumal die Eigentümerin bereits ihre Verkaufsabsicht bekundet hätte.

Der Kauf durch die Stadt wäre aber durchaus im Sinne des Neustädter Beirates. Das Stadtteilparlament hatte bereits Anfang Juli gefordert, diesen rechtlichen Hebel zu nutzen, um sich Gestaltungsmöglichkeiten im öffentlichen Interesse zu sichern.

Neben dem Vorkaufsrecht wird sich die Deputation in ihrer Sondersitzung auch mit einem Planaufstellungsbeschluss für das 1,7 Hektar große Areal im Ortsteil Alte Neustadt befassen. Für das Gebiet um die Westerstraße, Süderstraße, Großer Annenstraße (beidseitig) und Kleiner Johannisstraße gilt noch der Bebauungsplan von 1954. In einem weiteren Schritt sollen dann die erforderlichen Mittel für die Ankäufe von Flächen berechnet werden, ehe das Verfahren erneut der Deputation und dem Senat vorgestellt wird.