Bislang zahlt gut die Hälfte der Eltern für die Kinderbetreuung. Künftig könnten alle Familien von Gebühren befreit werden. (dpa)

Schwenk bei den Kita-Gebühren: Nun will auch die Bremer Landesregierung die Elternbeiträge für Kindergärten kippen. Ab Sommer 2019 sollen Eltern von Drei- bis Sechsjährigen nicht mehr für die Betreuung zahlen müssen. Das haben die Fraktionen von SPD und Grünen am Montag beschlossen. Die Kita-Gebühren für die Kleinsten unter drei Jahren bleiben davon unberührt. Kita-Gebühren sind in Bremen seit Jahren ein heiß umkämpftes Thema. Gleich mehrfach klagten Eltern gegen Gebührenordnungen der rot-grünen Landesregierung.

„Wir wollen Familien entlasten, und natürlich wollen wir auch Abwanderung von Eltern nach Niedersachsen vermeiden“, sagt SPD-Bildungspolitiker Mustafa Güngör. Dass Niedersachsen zuletzt auf gebührenfreie Kindergärten bereits ab diesem Sommer setzt, sei ein Argument für die Entscheidung in Bremen gewesen.

Bei den Grünen war zunächst nicht klar, dass man sich auf die Beitragsfreiheit einigen würde. Skepsis herrschte bei einigen Abgeordneten in Bezug auf die Finanzierbarkeit. „Es ging auch darum, ob wir das wollen“, sagt Grünen-Fraktionschefin Maike Schaefer. „Das kostet viel Geld, Bremen hat kein Geld im Überfluss, deshalb ist es berechtigt zu fragen: Können wir uns Beitragsfreiheit leisten?“ Letztlich sei aber eine Mehrheit für beitragsfreie Kitas gewesen: „Gleiche Chancen für alle Kinder ist ein urgrünes Ziel.“

Damit schlagen die Regierungsfraktionen eine neue Richtung ein: Vor gar nicht allzu langer Zeit hatten rot-grüne Bildungspolitiker eine mühsam ausgearbeitete komplizierte Gebührenordnung vorgestellt, derzufolge gut verdienende Eltern mehr Gebühren zahlen sollen. Die neue Gebührenordnung wurde notwendig, nachdem Eltern klagten und Gerichtsurteile Bremen dazu verpflichteten, Geringverdiener von Gebühren zu befreien. Weil es viele Familien mit geringem Einkommen in Bremen gibt, zahlen aktuell mehr als die Hälfte aller Eltern keine Beiträge mehr für die Kitas. In der Folge müssen aber zugleich Eltern, die mehr verdienen, teils deutlich tiefer in die Tasche greifen. Manche zahlen bis zu 400 Euro pro Monat für die Kinderbetreuung.

Die reformierte Gebührenordnung sei nicht dafür gemacht worden, dauerhaft zu bleiben, sagt Güngör. Beitragsfreiheit sei schon lange eine Kernforderung der SPD. Sie umzusetzen werde nun deshalb vorstellbar, weil es ab 2019 zusätzliche Mittel vom Bund für Kitas gebe und Bremen auf mehr Spielräume durch den neuen Länderfinanzausgleich ab 2020 hoffen könne.

Wie die Gebührenfreiheit konkret finanziert werden soll, dazu wollten sich am Montag aber weder Sozialdemokraten noch Grüne äußern. Die Grünen wollen zunächst eine „gesunde Datenbasis“ zu den anstehenden Kosten berechnen lassen. Bei der SPD geht man von Kosten von rund 20 Millionen Euro pro Jahr aus. Durch wegfallende Gebühren könnten zudem noch mehr Plätze als bisher nötig werden, wenn mehr Eltern das kostenlose Angebot nutzen. Der Senat soll nun bis Ende Mai ein Konzept zu Kosten und Finanzierung des Großprojekts erarbeiten. Das geben die Fraktionen der Verwaltung in einem gemeinsamen Antrag auf.

Konzept soll bis Mai stehen

Rot-Grün reagiert mit dem Beschluss auch auf Forderungen der größten Oppositionspartei: Zuletzt hatte der designierte CDU-Spitzenkandidat Carsten Meyer-Heder gefordert, schon ab Sommer dieses Jahres die Kindergartengebühren im Elementarbereich abzuschaffen. Auch wenn es dem CDU-Spitzenkandidaten bislang an politischer Erfahrung fehle, so stichelt die SPD, erwarte man „dieses Quentchen Realismus“ von ihm, zu sehen, dass es „nicht umsetzbar“ sei, Kita-Gebühren bereits in diesem Jahr abzuschaffen. Schließlich stecke man gegenwärtig „im größten Kita-Ausbauprogramm, das es in Bremen je gab“. Die Linke fordert bereits seit Ende 2016, die Kita-Gebühren bis 2019/20 schrittweise abzuschaffen. Sie würde mit dem ersten Kita-Jahr beginnen, die FDP dagegen will zunächst das letzte Kita-Jahr vor der Schule kostenlos anbieten.

Immer mehr Bundesländer schaffen Kita-Gebühren ab: Hessen hat dies vor, und ­Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) kündigte Beitragsfreiheit zuletzt auch für Mecklenburg-Vorpommern an. In Hamburg sind fünf Stunden Betreuung pro Tag kostenlos, für weitere Stunden müssen Eltern zahlen. Die Gebührenfreiheit rückt immer näher an Bremen heran: Zuletzt entschied Nie­dersachsens Große Koalition, dass nun auch das erste und zweite Kita-Jahr ab August ­gebührenfrei werden sollen. Das letzte Kindergartenjahr ist dort schon jetzt für Eltern kostenlos.

+++ Dieser Artikel wurde am 12. März um 20:36 Uhr aktualisiert +++