An Bremer Schulen können weiterhin nicht alle Stellen besetzt werden.

Für viele Lehrerstellen an Bremer Schulen findet sich kein passendes Personal: Es herrscht Fachkräftemangel, und das nicht nur in Bremen, sondern bundesweit. Dieses Problem ist weiter sehr akut, das hat die Behörde in einem Bericht für die Bildungsdeputation bestätigt, der über den Stand der Maßnahmen zur Fachkräftesicherung informiert. „Die Wettbewerbssituation zwischen den Bundesländern (...) dauert fort und verschärft sich sogar in einigen Fächern, wie beispielsweise Mathematik, Physik, Chemie, Sport, Musik und allen sonderpädagogischen Fachrichtungen“, heißt es in dem Bericht.

Neue Lehrkräfte werden nicht nur gebraucht, weil Lehrer in Rente gehen, sondern auch, weil die Schülerzahlen steigen. Als erfolgversprechendstes Werkzeug gilt der Behörde, viele Lehrkräfte selbst auszubilden. Denn weiterhin bleiben dem Bericht zufolge 75 bis 80 Prozent aller Referendare nach Ende ihrer Prüfungen in Bremen. Deshalb hat die Stadt die Zahl der Referendare auf zuletzt im Schnitt 600 erhöht. Als Problem bleibe allerdings, dass es nicht für jedes Fach genug Absolventen an der Uni Bremen gebe – zum Beispiel fehle es an Bewerbern für ein Referendariat mit Mathe als großem Fach in der Grundschule. Für solche Fächer müsse man auf Seiteneinsteiger setzen.

Wichtig ist aus Sicht der Behörde auch, die Arbeit an Bremer Schulen attraktiver zu machen. Als wichtiger Punkt gilt ihr dabei, dass Bremen als eines der ersten Bundesländer das Gehalt für Lehrkräfte an Grundschulen und in der Sekundarstufe I auf A13 anhebt. Das soll ab August 2021 kommen; bis es soweit ist, sollen Zulagen an die Lehrer fließen.

Ein weiteres Ziel zur Fachkräftesicherung ist laut Behörde die „nahtlose Einfädelung junger Lehrkräfte“. Man wolle den Übergang vom Studium zum Referendariat und zur Einstellung in Bremen reibungslos gestalten. Viele Studierende arbeiten parallel zum Studium schon als Vertretungslehrer an Bremer Schulen. Es gelte, diese Personen für den Bremer Schuldienst zu halten, heißt es im Bericht. Die Bildungssenatorin stelle sicher, dass diese Personen im Übergang vom Studium zum Referendariat „ein befristetes Einstellungsangebot zur Überbrückung“ erhielten.

Neue Wege für Quereinsteiger

Zudem wurden laut Behörde die Verfahren verbessert, damit Lehrkräfte mit ausländischem Abschluss diesen leichter anerkennen lassen können. Und das Fach „Deutsch als Zweit- oder Fremdsprache“ sei jetzt Teil des Bremer Fächerkanons. Dadurch sei es nun einfacher, Lehrer einzustellen, die das Fach im Ausland studiert haben, nachdem sie einen Anpassungslehrgang gemacht haben. Auch für Seiteneinsteiger wurden neue Wege geschaffen: So können Quereinsteiger nun zum Beispiel berufsbegleitend eine Ausbildung machen und begleitend an einer Universität studieren, um Lehrer zu werden.

In Bremen kann es zudem Ausgleichszulagen für Lehrer geben, die aus einem anderen Bundesland nach Bremen wechseln wollen und hier weniger verdienen als zuvor. Dies soll möglich sein, wenn an der Einstellung der entsprechenden Person „ein erhebliches Interesse“ bestehe.