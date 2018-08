Ältere Patienten wollen möglichst lange in ihrem häuslichen Umfeld bleiben. (Angelika Warmuth/DPA)

Bremen hat ein eigenes geriatrisches Konzept verabschiedet, um die medizinische Versorgung älterer Menschen zu verbessern. Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) hat am Mittwochvormittag die zentralen Ziele vorgestellt, die ein Expertengremium in den vergangenen Monaten erarbeitet hat.

Unter anderem soll die Position der Hausärzte gestärkt werden. "Sie haben eine Lotsenfunktion in den Stadtteilen und sollen künftig auch noch bessere Informationen zu wohnortnahen Gesundheitsangeboten vermitteln können", so Quante-Brandt. Zudem sollen die bereits eingerichteten geriatrischen Fachabteilungen in den Bremer Krankenhäusern weiter gestärkt werden und einen Beitrag an der Schnittstelle zur ambulanten Versorgung leisten.

Wie wichtig der Ausbau solcher Angebote ist, verdeutlichen die Zahlen aus der Bevölkerungsprognose. 2030 wird in Bremen jede dritte Person über 60 Jahre alt sein, sagte Quante-Brandt. Zugleich werden 70 Prozent aller Patienten 2030 voraussichtlich älter als 80 Jahre sein.

