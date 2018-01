Medizinstudenten verfolgen an der Uni Leipzig eine Operation. Die Ausbildung junger Mediziner auch in Bremen zu ermöglichen, ist das Ziel von Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD). (Waltraud Grubitzsch und Z5556)

In Bremen sollen künftig Mediziner ausgebildet werden. Für die Einrichtung eines solchen Studiengangs hat sich Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) ausgesprochen. Über die konkrete Ausgestaltung und mögliche Kooperationen mit anderen Universitäten müsse man zu gegebener Zeit im Detail reden, sagte Quante-Brandt im Gespräch mit dem WESER-KURIER. „Grundsätzlich befürworte ich das aber, wenn es vernünftig darstellbar ist.“

Hintergrund dieser Pläne ist nicht zuletzt der Medizinermangel in der Region. Erst kürzlich hatten die Kassenärztliche Vereinigung (KV) und der Bremer Hausärzteverband darauf aufmerksam gemacht, dass sich in der hausärztlichen Versorgung Engpässe abzeichnen, weil mehr niedergelassene Allgemeinmediziner in Rente gehen, als neue nachkommen. KV-Chef Jörg Hermann hatte gegenüber dem WESER-KURIER ganz konkret den Aufbau einer medizinischen Fakultät in Bremen gefordert.

Eva Quante-Brandt, die im Senat neben der Gesundheits- auch die Wissenschaftspolitik verantwortet, steht dieser Forderung aufgeschlossen gegenüber. Sie verweist auf den Wissenschaftsplan 2025, der sich in Vorbereitung befindet. Darin werden Perspektiven und inhaltliche Schwerpunkte für die akademischen Einrichtungen im Land Bremen entwickelt. „In diesem Zusammenhang prüfen wir, ob hier in Bremen eine Medizinerausbildung etabliert werden kann“, so Quante-Brandt. „Das muss kein kompletter Studiengang vom ersten bis zehnten Semester sein. Der vorklinische Teil könnte auch an einer anderen Uni angesiedelt sein.“

Für den klinischen Teil des Studiums sei Bremen jedoch im Grundsatz gerüstet. An Standorten wie dem Klinikum Mitte finde jetzt schon Hochleistungsmedizin auf Uni-Klinik-Niveau statt. „Viele unserer Chefärzte haben eine entsprechende Lehrbefähigung“, unterstreicht Quante-Brandt. Um tatsächlich in die Ausbildung von Medizinstudenten einsteigen zu können, müsse allerdings personell aufgerüstet werden. Nicht umsonst sei Humanmedizin mit rund 100.000 Euro pro Student der teuerste Studiengang. Die Entscheidung für eine Medizinerausbildung in Bremen sei also auch eine Frage der finanziellen Ressourcen.