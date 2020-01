Eine Frau mit einem Kind im Lager in Moria auf Lesbos. 5300 unbegleitete Kinder und Jugendliche sollen Schätzungen zufolge in Griechenland leben. (Angelos Tzortzinis/dpa)

In großer Einigkeit hat die Bremische Bürgerschaft am Mittwochnachmittag beschlossen, dass das Land Bremen zusätzlich mindestens 20 allein reisende minderjährige Flüchtlinge aus griechischen Camps aufnehmen will. Alle Fraktionen stimmten zu, allein die Abgeordneten Jan Timke (Bürger in Wut) und Uwe Felgenträger (AfD) stimmten gegen den von SPD, Grünen und Linken eingebrachten Antrag.

Ob Bremen tatsächlich zusätzliche Geflüchtete aufnehmen darf, wird jedoch das Bundesinnenministerium entscheiden. Bundesländer dürfen sich bereit erklären, über den Königssteiner Schlüssel hinaus, weitere Menschen aufzunehmen. Das Innenministerium muss solchen Vorhaben jedoch zustimmen.

Im Bundestag in Berlin wird an diesem Mittwoch ebenfalls über eine schnellere Aufnahme von Menschen aus überfüllten Flüchtlingscamps auf griechischen Inseln diskutiert. Grüne und Linke fordern unter anderem, dass unbegleitete Kinder, Schwangere oder Traumatisierte nach Deutschland kommen können.