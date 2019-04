Andere Europäische Länder haben bereits den Schutz vor Tabakqualm im Auto gesetzlich geregelt. (Arno Burgi /dpa)

Mit der Zigarette im Mund Auto fahren – das soll bald vorbei sein. Bremen fordert mit Niedersachsen und anderen Bundesländern ein Rauchverbot in Pkw, wenn Kinder und Schwangere mitfahren. „Passivrauchen ist eine Gefahr für unsere Kinder, und diese Gefahr besteht natürlich auch bei Schwangeren. Gerade in kleinen Räumen kommt es schnell zu erheblichen Belastungen. Es ist meiner Meinung nach nicht zu viel verlangt, dass Erwachsene da Rücksicht nehmen“, begründet Bremens Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) den Vorstoß gegenüber dem WESER-KURIER.

Im Herbst hatten die Gesundheitsminister der Länder den Bund schon einmal aufgefordert, ein deutschlandweites Rauchverbot in Fahrzeugen mit Minderjährigen und Schwangeren einzuführen. Bedauerlicherweise sei der Bund dieser Forderung bisher nicht nachgekommen, betont Quante-Brandt. „Ebenso wie der Gesetzentwurf zum Verbot der Tabakwerbung auf Plakaten und im Kino nach wie vor durch die CDU blockiert wird. Wenn die Bundesregierung nicht bald handelt, bin ich dafür, dass die Länder einen neuen Anlauf nehmen“, kündigt die Senatorin an. Ein Alleingang ohne den Bund wäre nicht möglich, weil dafür die Straßenverkehrsordnung und das Bundesnichtraucherschutzgesetz geändert werden müssten.

In den vergangenen Jahren gab es mehrere Anläufe für ein Rauchverbot in Fahrzeugen. Zuletzt hatte 2015 der damalige Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe (CDU) einen Vorstoß mit dem Hinweis zurückgewiesen, dass ein solches Gesetz verfassungswidrig sei. Dem widerspricht jedoch eine Einschätzung des wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags. Danach ist ein Rauchverbot in Fahrzeugen verfassungskonform, sofern Minderjährige anwesend sind.

In anderen Ländern wird der Schutz vor Tabakqualm bereits gesetzlich geregelt

Die persönliche Freiheit sollte nicht zulasten anderer Menschen und insbesondere Schutzbedürftiger gehen, fordert die Bremer Senatorin. Quante-Brandt verweist auf andere europäische Länder wie Frankreich, Finnland, Großbritannien, Italien und Österreich, in denen der Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Tabakqualm in Fahrzeugen bereits gesetzlich geregelt sei. Wer trotzdem hinterm Steuer raucht, muss laut ADAC mit hohen Bußgeldern oder wie in Griechenland sogar mit einem Fahrverbot rechnen.

Auch Niedersachsen drängt auf schnelle Umsetzung: „Kinder dürfen nicht zu Passivrauchern werden. Sie können sich dem schädlichen Qualm nicht entziehen, die Gefahr gesundheitlicher Schädigungen ist insbesondere bei Kindern sehr hoch. Deshalb sollte kein Erwachsener in einem Fahrzeug rauchen, in dem auch Kinder sitzen. Eine entsprechende gesetzliche Vorgabe befürworte ich“, sagt Gesundheitsministerin Carola Reimann (SPD) dem WESER-KURIER.

Kinder sind nach Angaben des Chefarztes und Vorsitzenden der Lungenstiftung Bremen, Dieter Ukena, durch Passivrauchen besonders gefährdet. „Kinder haben eine höhere Atemfrequenz, sie atmen häufiger und nehmen dadurch mehr Schadstoffe auf. Und das trifft alles auf ein besonders fragiles System und eine nicht ausgereifte Lunge.“ Gefährlich sei auch der sogenannte kalte Rauch mit Schadstoffen, die sich etwa auf Polstern ablagerten und nach und nach freigesetzt würden. Die nachgewiesenen Folgen durch Passivrauchen reichen laut Ukena von akuten Beschwerden wie Reizungen der Atemwege, Augenbrennen und chronischem Schnupfen bis hin zu Mittelohrentzündungen, Bronchitis, Asthma und lebenslangen Lungenschäden sowie einem erhöhten Krebsrisiko. Auch Ungeborene würden geschädigt, und das Risiko für plötzlichen Kindstod sei erhöht.

Nach Angaben des Deutschen Krebsforschungszentrums (DKFZ) enthält Tabakrauch mehr als 4800 Substanzen, von denen mindestens 250 toxisch sind und daher eine gesundheitsschädliche Wirkung haben. 90 Inhaltsstoffe wurden als krebserzeugend oder möglicherweise krebserzeugend eingestuft. „Das muss man sich alles noch bezogen auf die enge Situation im Auto vorstellen“, betont der Bremer Lungenspezialist. Laut DKFZ erreicht die Konzentration der Tabakrauch-Partikel selbst bei geöffnetem Fenster Werte ähnlich einer Raucherkneipe. In Deutschland müssen nach Angaben des Zentrums schätzungsweise rund 800 000 Kinder und Jugendliche im Auto passiv mitrauchen.