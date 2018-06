„Dafür werde ich mich im Senat einsetzen und auch vehement streiten“, kündigt Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) an. (dpa)

Für viele sind es Traumberufe: Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten helfen Menschen, die mit Bewegungseinschränkungen oder Sprachproblemen zu kämpfen haben. Der Bedarf an diesen Therapeuten steigt seit Jahren kontinuierlich, allerdings gibt es immer weniger Bewerber für den Job mit Zukunft.

„Wir stellen einen dramatischen Rückgang der Bewerbungen fest, und gleichzeitig haben wir auch noch einen Anstieg bei den Ausbildungsabbrüchen“, sagt Angela Sallermann, Leiterin des Bildungszentrums der Bremer Heimstiftung und dort zuständig für die Fachschule für Physiotherapie und die Ergotherapieschule. „Gab es 2006 noch 99 Bewerbungen, waren es zehn Jahre später nur noch 43.“

Der Auslöser für diese Entwicklung ist ein lange bekanntes und bundesweites Problem: Im Gegensatz zu anderen Ausbildungsberufen müssen angehende Physiotherapeuten, Logopäden und Ergotherapeuten für ihre Ausbildung ein monatliches Schulgeld zahlen.

Drei Jahre dauert die Ausbildung zum Physiotherapeuten, bei rund 460 Euro im Monat an der Fachschule für Physiotherapie der Heimstiftung macht das unterm Strich rund 17.000 Euro. In Bremen gibt es zwei Schulen, an denen sich angehende Krankengymnasten ausbilden lassen können.

Keine staatlichen Mittel für die Schulen

Bei den angehenden Logopäden und Ergotherapeuten, für die es jeweils eine Schule gibt, sieht es nicht besser aus: Sie zahlen pro Monat 350 und 560 Euro. Sallermann: „Der Grund ist, dass die Schulen keine staatlichen Mittel bekommen.“ Das soll sich nun ändern: Bremen will ab 2018 als eines der ersten Bundesländer das Schulgeld für die Auszubildenden abschaffen.

„Dafür werde ich mich im Senat einsetzen und auch vehement streiten“, kündigt Gesundheitssenatorin Eva Quante-Brandt (SPD) an. „Es kann nicht sein, dass in den therapeutischen Gesundheitsfachberufen Schulgeld bezahlt werden muss, während es dies in anderen Ausbildungen nicht gibt. Das ist nicht gerecht, und da bin ich ganz auf der Seite der Auszubildenden.“

Der Plan der Senatorin für den Einstieg in die lange geforderte Schulgeldfreiheit: Für die Ausbildungsjahre 2018 und 2019 soll Bremen das fällige Schulgeld für die neuen Kurse vollständig übernehmen. In diesen beiden Jahren soll mit den Krankenkassen ein gemeinsames Konzept für die künftige Finanzierung des Schulgeldes erarbeitet werden: Nach dem Willen der Gesundheitssenatorin sollen sich die Kassen spätestens ab 2020 an den Kosten der Berufsausbildungen beteiligen.

Berufe werden in Zukunft immer wichtiger

Die Ausbildung an den Schulen beginne immer im Oktober eines Jahres, sodass 2018 nur ein geringer Betrag für das Land notwendig werde. „Im zweiten Jahr fällt das Schulgeld für den begonnenen Lehrgang für zwölf Monate an und zusätzlich der nächste Ausbildungsjahrgang wieder für die ersten drei Monate. Daher wurde ein entsprechend höherer Betrag in die Haushaltsverhandlungen für 2019 eingebracht“, heißt es aus dem Gesundheitsressort.

Betrachte man die weiteren Ausbildungsjahrgänge, entstehe nach drei Jahren ein Finanzvolumen von mehr als 1,5 Millionen Euro für alle Ausbildungsjahrgänge, die sich an den Schulen befänden. „Mit der Übernahme des Schulgeldes aus Landesmitteln wollen wir den Pfad legen“, betonte Quante-Brandt am Dienstag in der Gesundheitsdeputation.

Die Fraktion der Grünen hatte das Thema mit einer Berichtsbitte an die Senatorin auf die Tagesordnung gebracht: „Diese Berufe werden in Zukunft immer wichtiger. Dass die Ausbildung auch noch etwas kostet, steht in keinem Verhältnis zu anderen Ausbildungsberufen“, sagte die gesundheitspolitische Sprecherin der Grünen-Fraktion, Kirsten Kappert-Gonther.

Eltern müssen Darlehen aufnehmen

Angela Sallermann ist überzeugt, dass es mit dem Wegfall des Schulgeldes wieder mehr Bewerber an der Fachschule für Physiotherapie geben wird. „Jetzt ist es sehr häufig so, dass Eltern für die Ausbildung Darlehen aufnehmen oder die Schüler nebenher arbeiten müssen. Das führt auch dazu, dass nicht genug Zeit zum Lernen bleibt und die Ausbildung abgebrochen wird.“

Zurzeit gebe es 76 Physiotherapie-Schüler in den Klassen, in der Ergotherapie seien es 60 besetzte Plätze. Im April hatte die Leiterin des Bildungszentrums bereits einen Brandbrief an die senatorische Behörde geschrieben und vor allem auf den drohenden Fachkräftemangel angesichts des fehlenden Nachwuchses aufmerksam gemacht.

„Derzeit können die Absolventen zu hundert Prozent in den Arbeitsmarkt vermittelt werden. Die in den nächsten Jahren zu erwartende Verrentung wird den Fachkräftemangel in dieser Branche noch verschärfen“, schreibt sie in dem Brandbrief.

Schulleiterin ist skeptisch

Vera Wanetschka leitet die Schule für Logopädie in Bremen, pro Klasse mit 18 Schülern. „Im Moment haben wir nur zwei Klassen, normalerweise sind es drei, aber dafür haben wir nicht genug Bewerber“, sagt sie. Die Schulleiterin ist noch skeptisch, ob das Land tatsächlich ab 2018 das Schulgeld zunächst komplett übernimmt: „Wir sind sehr erfreut, dass sich die Gesundheitssenatorin so vehement dafür einsetzt. Aber letztendlich kommt es auf die Haushaltsberatungen an und ob das Geld in den Haushalt eingestellt wird.“