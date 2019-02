Welche Bedeutung die Stadt seinem Wahrzeichen beimisst, zeigen die zahlreichen Veranstaltungen, die zwischen März und September geplant sind. (Hauke-Christian Dittrich/dpa)

Eine Stadt entdeckt seine Stadtmusikanten neu: Bremen plant zum 200. Geburtstag des Märchens ein sieben Monate währendes Festprogramm. Zum Höhepunkt des sogenannten Stadtmusikantensommers wird ein großes Fest auf dem Marktplatz. „Wo immer man unterwegs ist in der Welt, kennen die Menschen die Stadtmusikanten“, sagte Bürgermeister Carsten Sieling (SPD) im Interview mit dem WESER-KURIER. „Das Jubiläum ist eine schöne Gelegenheit, um die Emotionalität, die sich mit den Stadtmusikanten verbindet, noch stärker herauszustellen“, so der Bürgermeister weiter.

Für das Festival rund um die vier berühmtesten Botschafter der Hansestadt kündigte Bremens Wirtschaftssenator Martin Günthner (SPD) ein ganz besonderes Highlight an: „Eine große Geburtstagsfeier am 3. Juli auf dem Marktplatz, zu der alle Freundinnen und Freunde der Stadtmusikanten eingeladen sind“, so der Senator zum WESER-KURIER.

Das Vorwort des Märchens, das in der zweiten Auflage von Grimm’s Haus- und Kindermärchen zum ersten Mal erschien, sei auf den 3. Juli 1819 datiert – danach habe man den Geburtstag festgelegt, sagte Sieling. Auch die Breminale soll laut Günthner mit der großen Feier des Märchens verbunden werden: „Das Räuberhaus wird beispielsweise im Rahmen der Breminale nachgebaut“, sagte er.

In die Organisation der Feier sind zahlreiche Behörden und Institutionen eingebunden. Neben dem Wirtschaftsressort, der Wirtschaftsförderung Bremen sowie der Bremer Touristik-Zentrale sind weitere Institutionen aus Wirtschaft, Bildung und Kultur am Stadtmusikantensommer beteiligt. Dazu gehören neben dem Universum, der Botanika und der Cityinitiative Bremen etwa auch das Deutsche Auswandererhaus in Bremerhaven sowie das Focke-Museum. Medienpartner des Stadtmusikantensommers sind der WESER-KURIER und Radio Bremen.

Nach allem was bisher bekannt ist, soll der Stadtmusikantensommer am 3. März mit einem Eröffnungskonzert in der Kulturkirche St. Stephani starten. Den Abschluss bildet ein Musiktheaterspiel auf dem Domshof in der Bremer Innenstadt am 30. September. Denn während das Märchen nun 200 Jahre alt wird, ist dies der 66. Jahrestag der Aufstellung der weltberühmten Musikanten-Statue von Gerhard Marcks. „Das zeigt den rasanten Erfolg von Esel, Hund, Katze und Hahn, die in so kurzer Zeit auch den Weg in das Herz der Bremerinnen und Bremer gefunden haben“, sagte Sieling.

Welche Bedeutung die Stadt seinem Wahrzeichen beimisst, zeigen die zahlreichen Veranstaltungen, die zwischen März und September geplant sind. Dazu gehört etwa eine Sonderausstellung in der Kunsthalle Bremen. Unter dem Titel „Tierischer Aufstand“ sollen Werke aus der Sammlung von Maurizio Cattelan oder Ayse Erkmen gezeigt werden. Auch historisches Bildmaterial aus Illustration, Stadtmarketing und Werbung wird ausgestellt werden.

Darüber hinaus geplant ist ein Stadtmusikantenspiel auf dem Domshof. Das Schauspiel in der Bremer Innenstadt wird voraussichtlich jeden Sonntag im Juni und Juli zu sehen sein sowie zusätzlich an einem Sonnabend. Wissenschaftlich wird es bei einem Symposium in der Stadtbibliothek, dass von der Universität Bremen in Kooperation mit der Europäischen Märchengesellschaft organisiert werden soll.

Wie schon beim Raumfahrtjahr sollen noch zahlreiche weitere Bremer Veranstaltungshighlights in das Programm involviert werden. So könnten etwa das internationale Straßenkunstfestival La Strada und die Lange Nacht der Museen auch thematisch an den Stadtmusikantensommer anknüpfen. „Natürlich sind auch die Bremer Philharmoniker involviert, schließlich geht es um ‚Stadt-Musikanten‘“, sagte Sieling. „Und es gibt einen Geburtstagskuchen für das Jubiläum, etwas fürs Herz, die Seele und den Gaumen.“

In das Programm integriert werden soll auch der bundesweite Kinostart des Films „Die sagenhaften Vier“ – ein modernes Roadmovie frei nach dem Grimm‘schen Märchen. Verantwortlich für Regie und Drehbuch des Animationsfilms sind die Oscar-Preisträger Christoph und Wolfgang Lauenstein.

Weitere Programmpunkte will Bürgermeister Sieling in den kommenden Wochen vorstellen.